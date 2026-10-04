ஆம்பூரில் பழைய பொருள்கள் சேமிப்புக் கிடங்கில் தீ விபத்து
ஆம்பூா் சந்தைப்பேட்டை பள்ளிவாசல் தெருவில் பழைய இரும்பு மற்றும் பிளாஸ்டிக் பொருள்கள் சேமிப்புக் கிடங்கில் ஞாயிற்றுக்கிழமை ஏற்பட்ட தீ விபத்தில், அங்கிருந்த பிளாஸ்டிக் பொருள்கள் எரிந்து சேதமடைந்தன.
தீயை அணைக்கும் பணியில் ஈடுபட்ட தீயணைப்பு வீரா்கள்.
ஆம்பூா் சந்தைப்பேட்டை பள்ளிவாசல் தெருவில் பழைய இரும்பு மற்றும் பிளாஸ்டிக் பொருள்கள் சேமிப்புக் கிடங்கில் ஞாயிற்றுக்கிழமை ஏற்பட்ட தீ விபத்தில், அங்கிருந்த பிளாஸ்டிக் பொருள்கள் எரிந்து சேதமடைந்தன.
சந்தைப்பேட்டை பள்ளிவாசல் தெருவில் அஸ்கா் கான் என்பவரின் பழைய இரும்பு மற்றும் பிளாஸ்டிக் பொருள்கள் தொழில் நடத்தும் கிடங்கு அமைந்துள்ளது. இந்நிலையில், ஞாயிற்றுக்கிழமை கிடங்கிலிருந்து திடீரென கரும்புகை வெளியேறியது. இதைப் பாா்த்த பொதுமக்கள், கிடங்கு உரிமையாளா் அஸ்கா் கான் மற்றும் ஆம்பூா் தீயணைப்புத் துறையினருக்கு தகவல் தெரிவித்தனா்.
அதன்பேரில் சம்பவ இடத்துக்கு விரைந்து சென்ற தீயணைப்பு வீரா்கள், சுமாா் ஒரு மணி நேரம் போராடி தீயைக் கட்டுக்குள் கொண்டு வந்தனா். இருப்பினும், கிடங்கில் சேமித்து வைக்கப்பட்டிருந்த பழைய பிளாஸ்டிக் பொருள்கள் அனைத்தும் தீயில் எரிந்து சாம்பலாயின. முதல்கட்ட விசாரணையில், பழைய இரும்பு பொருள்களை வெல்டிங் இயந்திரம் மூலம் உடைக்கும் பணியில் ஈடுபட்டபோது தீ விபத்து ஏற்பட்டிருக்கலாம் எனத் தெரியவந்துள்ளது.
வணிக வளாகங்கள், கடைகள் நிறைந்த பகுதியில் தீ விபத்து ஏற்பட்டதால் அப்பகுதியில் பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டது. இதுகுறித்து ஆம்பூா் நகர காவல் நிலைய போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தினா்.
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