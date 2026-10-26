தஞ்சை நெல் சேமிப்புக் கிடங்கில் குறைபாடுகள்! அதிகாரிகளிடம் விளக்கம் கேட்ட அமைச்சர்!
நெல் மூட்டைகளின் பாதுகாப்பில் அலட்சியம் குறித்து அமைச்சர் அதிருப்தி..
அமைச்சர் வினோத் ஆய்வு
தஞ்சாவூர் மாவட்டம் கும்பகோணம் தம் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் தொடர்ந்து மழை பெய்து வரும் நிலையில், பட்டீஸ்வரம் நெல் சேமிப்புக் கிடங்கில் வேளாண்மை மற்றும் உழவர் நலத்துறை வினோத் ஆய்வு மேற்கொண்டார்.
சேமிப்புக் கிடங்கில் நெல் மூட்டைகள் முறையாக மூடப்படாமலும், மூட்டைகளுக்கான பாதுகாப்பு தார்பாய்கள் கீழே கிடந்ததையும் கண்டு அதிருப்தி தெரிவித்த அமைச்சர் அவர்கள், சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகளிடம் விளக்கம் கேட்டதுடன், உயர் அதிகாரிகளைத் தொலைபேசியில் தொடர்புகொண்டு முறையான பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளை உறுதி செய்யுமாறு அறிவுறுத்தினார்.
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