இப்போதுதான் வந்திருக்கிறோம்; ஆக்கிரமிப்புகள் குறித்து ஆய்வு செய்து நடவடிக்கை! அமைச்சர் வினோத்
வேளாண் துறை அமைச்சர் வினோத் பேட்டி...
அமைச்சர் வினோத் ஆய்வு - X/ vinothravi
ஆக்கிரமிப்புகள் எங்கெல்லாம் உள்ளது என்பது குறித்து ஆய்வு செய்யப்பட்டு நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று வேளாண் துறை அமைச்சர் வினோத் தெரிவித்தார்.
தஞ்சாவூர் மாவட்டம் கும்பகோணம் மாநகராட்சிக்கு பகுதிகளில் வடிகால், வாய்க்கால்கள் தூர்வாரும் மற்றும் தூய்மைப் பணிகள் குறித்து வேளாண் துறை அமைச்சர் வினோத் இன்று ஆய்வு செய்தார்.
மேலும் மேற்கொண்டு வரும் பணிகள் குறித்து அதிகாரிகளுடன் தகவல்களை கேட்டறிந்தார்.
பின்னர் செய்தியாளர்களுக்கு அளித்த பேட்டியில்,
நகருக்குள் பல இடங்களில் மழைநீர் தேங்கி இருப்பதால் பொதுமக்கள் பெரிதும் அவதிக்கு ஆளாகின்றனர். முதல்வர் அறிவுறுத்தலின்படி கடந்த ஆண்டு மழையால் பாதிக்கப்பட்ட வீடுகள், இடங்கள் இந்த ஆண்டு அதே நிலை ஏற்படக் கூடாது என்பதற்காக மாநகராட்சி, ஊராட்சி பகுதிகளில் உரிய முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை மேற்கொள்ள ஆய்வு செய்யப்பட்டு வருகிறது.
கடந்த ஒரு வாரமாக மாநகராட்சி வாய்க்கால்கள் பொதுப்பணித் துறை வாய்க்கால்கள் என அனைத்தும் தூர்வாரப்பட்டு வருகிறது. கடந்த ஆட்சியில் தூர்வாரப்படாத பல வாய்க்கால்கள் தற்போது தூர் வாரப்பட்டுள்ளது. வருங்காலங்களில் இது போன்ற பாதிப்பு இருக்காது. விவசாயிகள் உரிமைத் தொகை கிடைப்பதில் சில இடங்களில் சில குறைபாடுகள் உள்ளது. அதை விரைவில் சரி செய்து விவசாயிகளுக்கு கிடைப்பதற்கு வழிவகை செய்யப்படும்.
30 வருடமாக தூர்வாரப்படாத கழிவு நீர் வாய்க்கால்கள் கடந்த சில மாதங்கள் முன்புதான் தூர் வாரினோம். செடி, கொடிகள் வளர்வதை தடுக்க முடியாது. ஆனால் கழிவுநீர் தேங்காத வகையில் அதை பராமரிக்க வேண்டும். நாங்கள் இப்போதுதான் ஆட்சிக்கு வந்து உள்ளோம். ஆக்கிரமிப்புகள் எங்கெல்லாம் உள்ளது என்பது ஆய்வு செய்யப்படும். அதன் பின்னர் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.
கும்பகோணம் முழுவதும் ஆக்கிரமிப்புகளால் சூழப்பட்டு வடிகால் தண்ணீர்கூட செல்ல முடியாமல் உள்ளது. ஒவ்வொன்றாக கண்டறியப்பட்டு சரி செய்து கொண்டிருக்கிறோம் என தெரிவித்தார்.
Summary
Investigate and take action on the encroachments: Minister Vinoth
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