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குடந்தை அருகே சாலை வசதி அமைச்சா் உறுதி

கும்பகோணம் ஒன்றியம் கொரநாட்டுக்கருப்பூரில் சாலை வசதி செய்யப்படும் என அப்பகுதி பெண்களிடம் வேளாண்மைத் துறை அமைச்சா் ர.வினோத் வெள்ளிக்கிழமை உறுதி கூறினாா்.

TN Agriculture budget 2026: High yield with less water

அமைச்சர் வினோத் - TN

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கும்பகோணம் ஒன்றியம் கொரநாட்டுக்கருப்பூரில் சாலை வசதி செய்யப்படும் என அப்பகுதி பெண்களிடம் வேளாண்மைத் துறை அமைச்சா் ர.வினோத் வெள்ளிக்கிழமை உறுதி கூறினாா்.

கொரநாட்டுக்கருப்பூா் ஊராட்சி நத்தம் பகுதிக்கு அமைச்சா் ர. வினோத் வெள்ளிக்கிழமை சென்றாா்.

அப்போது அப்பகுதி பெண்களிடம் தோ்தலின்போது அளித்த வாக்குறுதிப்படி அப்பகுதியில் புதிய சாலை அமைக்கவும், மேல்நிலை குடிநீா்த் தொட்டியைச் சீரமைக்கவும் உறுதியளித்து, அலுவலா்களுக்கும் அறிவுறுத்தினாா். அதன்படி வட்டார வளா்ச்சி அலுவலா்கள் சிவக்குமாா், ஜோதிவில்லியம் ஆகியோா் மதிப்பீடுகளை தயாா் செய்து பணிகளை தொடங்குவதாகத் தெரிவித்தனா்.

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