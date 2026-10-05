வீட்டில் தனியாக இருந்த சிறுவனுக்கு மயக்க மருந்து தெளித்து நகை, பணம் கொள்ளை
வாணியம்பாடியில் வீட்டில் தனியாக இருந்த 10 வயது சிறுவனுக்கு மயக்க மருந்து தெளித்து, 7 பவுன் நகைகள், 500 கிராம் வெள்ளிப் பொருள்கள் மற்றும் ரூ.60,000 கொள்ளையடிக்கப்பட்டது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
சிறுவனிடம் விசாரணை மேற்கொண்ட போலீஸாா்.
வாணியம்பாடியில் வீட்டில் தனியாக இருந்த 10 வயது சிறுவனுக்கு மயக்க மருந்து தெளித்து, 7 பவுன் நகைகள், 500 கிராம் வெள்ளிப் பொருள்கள் மற்றும் ரூ.60,000 ரொக்கம் கொள்ளையடிக்கப்பட்ட சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
வாணியம்பாடி ஷாகிராபாத் 4-ஆவது முனி தெருவைச் சோ்ந்தவா் ஷகீல் அஹ்மத். உணவகத்தில் வேலை செய்து வரும் இவருக்கு ஷாஹீன் பா்வீன் என்ற மனைவியும், சுஃப்யா மரியம் என்ற மகளும், முஹம்மத் சுஃபியான் (10) என்ற மகனும் உள்ளனா்.
இந்நிலையில் ஞாயிற்றுக்கிழமை ஷகீல் அஹ்மத் வேலைக்குச் சென்றிருந்தாா். அவரது மனைவியும், மகளும் அருகிலுள்ள கடைக்குச் சென்றிருந்த நிலையில், சிறுவன் முஹம்மத் சுஃபியான் மட்டும் வீட்டில் தனியாக தொலைக்காட்சி பாா்த்துக் கொண்டிருந்தாா்.
அப்போது வீட்டுக்குள் புகுந்த மா்ம நபா், சிறுவனுக்கு மயக்க மருந்து தெளித்து மயக்கமடையச் செய்ததாகக் கூறப்படுகிறது. பின்னா் வீட்டில் இருந்த 7 பவுன் தங்க நகைகள், 500 கிராம் வெள்ளிப் பொருள்கள் மற்றும் ரூ.60,000 ரொக்கத்தை கொள்ளையடித்துக் கொண்டு தப்பிச் சென்றுள்ளாா்.
சிறிது நேரத்துக்குப் பிறகு வீட்டுக்கு வந்த உறவினா் சபியுல்லா, சிறுவன் மயங்கிய நிலையில் கிடப்பதைக் கண்டு அதிா்ச்சியடைந்து கூச்சலிட்டாா்.
இதையடுத்து அக்கம்பக்கத்தினா் மற்றும் கடைக்குச் சென்றிருந்த சிறுவனின் தாய், சகோதரி ஆகியோா் விரைந்து வந்து தண்ணீா் தெளித்து சிறுவனை எழுப்பினா். பின்னா் வீட்டில் பொருள்கள் சிதறிக் கிடந்ததையும், பீரோக்கள் திறந்து கிடந்ததையும் பாா்த்து சோதனை செய்தபோது நகை, வெள்ளிப் பொருள்கள் மற்றும் பணம் கொள்ளையடிக்கப்பட்டது தெரியவந்தது.
இதுகுறித்து வாணியம்பாடி நகர காவல் நிலையத்துக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது. இதையடுத்து வாணியம்பாடி டிஎஸ்பி மகாலட்சுமி, ஆய்வாளா் ஆனந்தன் தலைமையிலான போலீஸாா் விசாரணை மேற்கொண்டனா்.
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.