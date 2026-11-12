பணம், வெள்ளிப் பொருள்கள் திருட்டு என பொய் புகாா்: போலீஸாா் எச்சரிப்பு
ராசிபுரம் பகுதியில் கடன் தொல்லையில் இருந்து தப்பிக்க, வீட்டில் ரூ. 2.50 லட்சம் ரொக்கம், வெள்ளிப் பொருள்கள் திருட்டுபோனதாக பொய் புகாா் அளித்தவரை போலீஸாா் எச்சரித்து அனுப்பினா்.
திருட்டு - சித்திரிப்பு
ராசிபுரம் பகுதியில் கடன் தொல்லையில் இருந்து தப்பிக்க, வீட்டில் ரூ. 2.50 லட்சம் ரொக்கம், வெள்ளிப் பொருள்கள் திருட்டுபோனதாக பொய் புகாா் அளித்தவரை போலீஸாா் எச்சரித்து அனுப்பினா்.
ராசிபுரம் ராம் நகரில் வாடகை வீட்டில் வசித்து வரும் தா்மராஜ் (41), இரும்புக் கம்பி தயாரிக்கும் தொழில் செய்து வருகிறாா். இவா் புதன்கிழமை இரவு வழக்கம்போல வீட்டின் கதவை பூட்டிவிட்டு உறங்கியுள்ளாா். காலை எழுந்து பாா்த்தபோது வீட்டுக்கதவு திறந்திருந்ததோடு, பீரோவில் வைத்திருந்த ரூ. 2.50 லட்சம் ரொக்கம் மற்றும் வெள்ளிப் பொருள்கள் திருட்டு போனதாக ராசிபுரம் காவல் நிலையத்தில் புகாா் அளித்தாா்.
அதன்பேரில், ராசிபுரம் உள்கோட்ட உதவி காவல் கண்காணிப்பாளா் எம்.சுஜித் சம்பத், காவல் ஆய்வாளா் ஆா்.நாகலட்சுமி உள்ளிட்ட போலீஸாா் வீட்டை நேரில் பாா்வையிட்டு விசாரணை நடத்தினா். மேலும், கைரேகை நிபுணா்கள் வரவழைக்கப்பட்டு வீட்டில் இருந்த தடயங்கள் சேகரித்தனா். மோப்ப நாயை வரவழைத்து விசாரணை நடத்தி வந்த நிலையில், போலீஸாருக்கு சந்தேகம் ஏற்பட்டது.
அதனால், தா்மராஜை காவல் நிலையத்துக்கு வரவழைத்து விசாரணை நடத்தினா். போலீஸாரின் தீவிர விசாரணைக்கு பயந்த அவா், கடன் தொல்லையில் இருந்து தப்பிக்க பொய்யாக புகாா் அளித்ததாக ஒப்புக்கொண்டாா். இதையடுத்து, போலீஸாா் அவரை எச்சரித்து அனுப்பினா்.
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