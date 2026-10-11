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தூய்மைப் பணியாளா்களுக்கு நலத்திட்ட உதவிகள்

ஆம்பூா் அடுத்த தேவலாபுரம் ஊராட்சியில் பணிபுரியும் தூய்மைப் பணியாளா்கள், பணித்தளப் பொறுப்பாளா்கள் மற்றும் மேல்நிலை நீா்த்தேக்கத் தொட்டி இயக்குநா்களுக்கு அரிசி மூட்டைகள், இனிப்புகள் மற்றும் உணவு வழங்கும் நிகழ்ச்சி ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்றது.

தூய்மைப் பணியாளா்களுக்கு நலத் திட்ட உதவிகளை வழங்கிய நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்றோா்.

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ஆம்பூா் அடுத்த தேவலாபுரம் ஊராட்சியில் பணிபுரியும் தூய்மைப் பணியாளா்கள், பணித்தளப் பொறுப்பாளா்கள் மற்றும் மேல்நிலை நீா்த்தேக்கத் தொட்டி இயக்குநா்களுக்கு அரிசி மூட்டைகள், இனிப்புகள் மற்றும் உணவு வழங்கும் நிகழ்ச்சி ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்றது.

மாதனூா் ஒன்றியம், தேவலாபுரம் ஊராட்சி மன்றத் துணைத் தலைவா் பி.உஷாராணி குருவாசன் சாா்பில், விநாயகபுரம் கிராமத்தில் நடைபெற்ற இந்நிகழ்ச்சிக்கு மாதனூா் மேற்கு ஒன்றிய திமுக இளைஞரணி துணை அமைப்பாளா் பி.குருவாசன் வரவேற்றாா்.

தேவலாபுரம் புதுக்கோயில் தா்மகா்த்தா இ.வெங்கடேசன், ஆம்பூா் தொழிலதிபா் ஜி.ரமேஷ் ஆகியோா் சிறப்பு அழைப்பாளா்களாகப் பங்கேற்றனா். தேவலாபுரம் ஊராட்சி மன்றத் துணைத் தலைவா் பி.உஷாராணி முன்னிலை வகித்தாா்.

இதில், ஊராட்சியில் பணிபுரியும் தூய்மைப் பணியாளா்கள், பணித்தளப் பொறுப்பாளா்கள் மற்றும் மேல்நிலை நீா்த்தேக்கத் தொட்டி இயக்குநா்களுக்கு அரிசி மூட்டைகள், இனிப்புகள் மற்றும் உணவு வழங்கப்பட்டன.

நிகழ்ச்சியில், தேவலாபுரம் ஊா் நிா்வாகிகள் ராஜேந்திரன், வெங்கடேசன், தயாநிதி, காமராஜபுரம் நிா்வாகிகள் முனிரத்தினம், எல்லப்பன், ராஜேந்திரன், விநாயகபுரம் நிா்வாகிகள் சக்தி, ரவி, சுரேஷ், மோகன், சுசீலா, முரளி, பிரகாஷ் உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா். ஊராட்சி செயலாளா் எம்.எம். ரமேஷ் நன்றி கூறினாா்.

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