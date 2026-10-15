திருப்பத்தூா் டிஎஸ்பி அலுவலகத்தில் எஸ்.பி. ஆய்வு
திருப்பத்தூா் டிஎஸ்பி அலுவலகத்தில் எஸ்.பி. அக்க்ஷய் அனில் வாகரே ஆய்வு மேற்கொண்டாா்.
கோப்புகளை ஆய்வு செய்த எஸ்.பி. அக்க்ஷய் அனில் வாகரே
திருப்பத்தூா் டிஎஸ்பி அலுவலகத்தில் எஸ்.பி. அக்க்ஷய் அனில் வாகரே ஆய்வு மேற்கொண்டாா்.
ஆய்வின்போது, அலுவலகத்தில் பராமரிக்கப்படும் பதிவேடுகள், ஆவணங்கள் மற்றும் முக்கிய கோப்புகளைப் பாா்வையிட்டு, அவற்றின் பராமரிப்பு மற்றும் அலுவலகப் பணிகளின் செயல்பாடுகள் குறித்து ஆய்வு செய்தாா். மேலும், ஆவணங்கள் மற்றும் பதிவேடுகளை முறையாகவும், புதுப்பிக்கப்பட்ட நிலையிலும் பராமரிக்க வேண்டும் என அறிவுறுத்தினாா்.
காவல் துறையினா் பொதுமக்களிடம் கனிவாகவும், மரியாதையுடனும், பொறுமையுடனும் நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்றும், பொதுமக்களின் புகாா்கள் மற்றும் கோரிக்கைகளுக்கு உரிய முக்கியத்துவம் அளித்து விரைந்து நடவடிக்கை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்றும் அறிவுறுத்தினாா்.
காவல் நிலையங்களுக்கு வரும் பொதுமக்களின் குறைகளைக் கவனமாகக் கேட்டு, எவ்விதப் பாகுபாடுமின்றி சட்டத்திற்குட்பட்டு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும், காவல் துறையின் மீதான பொதுமக்களின் நம்பிக்கையை மேம்படுத்தும் வகையில் நோ்மையுடனும், ஒழுக்கத்துடனும், பொறுப்புணா்வுடனும் பணியாற்ற வேண்டும் என்றாா்.
அப்போது டிஎஸ்பி முரளி,ஆய்வாளா்கள், உதவி ஆய்வாளா்கள் உடனிருந்தனா்.
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