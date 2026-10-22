ஐடிஐ, புதிய தொழிற்பிரிவுகள் உருவாக்க அக். 31 வரை விண்ணப்பிக்கலாம்
புதிய ஐடிஐ தொடங்கவும், புதிய தொழிற்பிரிவுகள் உருவாக்கவும் அக்.31 வரை விண்ணப்பிக்கலாம் என திருப்பத்தூா் மாவட்ட ஆட்சியா் வே. நல்லசிவன் தெரிவித்துள்ளாா்.
கோப்புப் படம்
புதிய ஐடிஐ தொடங்கவும், புதிய தொழிற்பிரிவுகள் உருவாக்கவும் அக்.31 வரை விண்ணப்பிக்கலாம் என திருப்பத்தூா் மாவட்ட ஆட்சியா் வே. நல்லசிவன் தெரிவித்துள்ளாா்.
மத்திய அரசின் திறன் மேம்பாடு மற்றும் தொழில்முனைவோா் அமைச்சகத்தின் கீழ் செயல்படும் பயிற்சி தலைமை இயக்ககத்தின் தொழிற்பயிற்சி நிலையங்களுக்கான அங்கீகாரம் மற்றும் இணைப்பு தொடா்பான விதிமுறைகளின்படி, ஐடிஐ இடமாற்றம், மூடுதல், புதிய ஐடிஐ தொடங்குதல் மற்றும் ஏற்கெனவே செயல்பட்டு வரும் ஐடிஐ-களில் புதிய தொழிற்பிரிவுகள், கூடுதல் அலகுகள் தொடங்குதல் உள்ளிட்டவற்றுக்கு இணையவழியில் விண்ணப்பிக்கலாம்.
இதற்குத் தகுதியுடைய நிறுவனங்கள் மற்றும் அமைப்புகள், அதிகாரப்பூா்வ இணையதளமான ட்ற்ற்ல்ள்://ஹச்ச்ண்ப்ண்ஹற்ண்ா்ய்-க்ஞ்ற்.ள்ந்ண்ப்ப்ண்ய்க்ண்ஹக்ண்ஞ்ண்ற்ஹப்ஞ்ா்ஸ்.ண்ய்/? மூலம் விண்ணப்பிக்க வேண்டும். இந்த இணையதளம் வரும் அக். 31-ஆம் தேதி வரை மட்டுமே செயல்படும்.
எனவே, தகுதியுடைய நிறுவனங்கள் உரிய ஆவணங்களுடன் குறிப்பிட்ட காலக்கெடுவுக்குள் விண்ணப்பித்து பயன்பெறலாம் என ஆட்சியா் தெரிவித்துள்ளாா்.
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