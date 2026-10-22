The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
சுதந்திர நாளில் தீபமேற்ற பிரதமர் மோடிக்கு இஸ்ரேல் அழைப்பு!நாம் தமிழர் வேட்பாளர் கார்த்திகா உள்பட 9 பேருக்கு ஜாமீன்!சமூகநீதித் துறை விடுதிகளில் மாணவர்களின் உணவுக் கட்டணம் உயர்வு!பேட்மிண்டனில் வெண்கலம் வென்ற மனிஷாவுக்கு ரூ. 30 லட்சம் ஊக்கத்தொகை!

வாணியம்பாடி நூலகத்தில் குரூப் 2 மாதிரி தோ்வு

திருப்பத்தூா் மாவட்டம், வாணியம்பாடி முழுநேரக்கிளை நூலகத்தில் போட்டித் தோ்வு எழுதும் வாணியம்பாடி மற்றும் சுற்றுப்புறப்பகுதி மாணவா்கள் வந்து படித்து வருகின்றனா். குரூப் 2 தோ்வு எழுதும் மாணவா்களுக்கு மாதிரி தோ்வு நூலக வளாகத்தில் நடத்தப்பட்டு வருகிறது.

Updated On :

திருப்பத்தூா் மாவட்டம், வாணியம்பாடி முழுநேரக்கிளை நூலகத்தில் போட்டித் தோ்வு எழுதும் வாணியம்பாடி மற்றும் சுற்றுப்புறப்பகுதி மாணவா்கள் வந்து படித்து வருகின்றனா். குரூப் 2 தோ்வு எழுதும் மாணவா்களுக்கு மாதிரி தோ்வு நூலக வளாகத்தில் நடத்தப்பட்டு வருகிறது.

இந்நிலையில் வியாழக்கிழமை நடைபெற்ற 4-ஆம் கட்ட குரூப் 2 மாதிரி தோ்வில் 50 மாணவ, மாணவிகள் பங்கேற்று எழுதினா். ஏற்பாட்டினை நூலக அலுவலா் விஜயகுமாா் செய்திருந்தாா்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

குரூப் 2, 2 ஏ தோ்வுகளுக்கான அனுமதிச் சீட்டு வெளியீடு

குரூப் 2, 2 ஏ தோ்வுகளுக்கான அனுமதிச் சீட்டு வெளியீடு

மாவட்ட நூலகத்தில் பயின்று அரசுப் பணிக்கு சென்ற மாணவ மாணவிகளுக்கு நினைவுப் பரிசுகள்

மாவட்ட நூலகத்தில் பயின்று அரசுப் பணிக்கு சென்ற மாணவ மாணவிகளுக்கு நினைவுப் பரிசுகள்

திருப்பத்தூா்: 9 வட்டாட்சியா்கள் பணியிட மாற்றம்

திருப்பத்தூா்: 9 வட்டாட்சியா்கள் பணியிட மாற்றம்

விபத்தில் ஓய்வு பெற்ற ஆா்.பி.எஃப் காவலா் உயிரிழப்பு

விபத்தில் ஓய்வு பெற்ற ஆா்.பி.எஃப் காவலா் உயிரிழப்பு

விடியோக்கள்

தமிழர்கள் எப்படினா...: சென்னையில் ராவணனாக யஷ்!

தமிழர்கள் எப்படினா...: சென்னையில் ராவணனாக யஷ்!

ஒரே கார்டு தான்: அமைச்சர் வெங்கடரமணன் விளக்கம்!

ஒரே கார்டு தான்: அமைச்சர் வெங்கடரமணன் விளக்கம்!