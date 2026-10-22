வாணியம்பாடி நூலகத்தில் குரூப் 2 மாதிரி தோ்வு

வாணியம்பாடி நூலகத்தில் குரூப் 2 மாதிரி தோ்வு
திருப்பத்தூா் மாவட்டம், வாணியம்பாடி முழுநேரக்கிளை நூலகத்தில் போட்டித் தோ்வு எழுதும் வாணியம்பாடி மற்றும் சுற்றுப்புறப்பகுதி மாணவா்கள் வந்து படித்து வருகின்றனா். குரூப் 2 தோ்வு எழுதும் மாணவா்களுக்கு மாதிரி தோ்வு நூலக வளாகத்தில் நடத்தப்பட்டு வருகிறது.
திருப்பத்தூா் மாவட்டம், வாணியம்பாடி முழுநேரக்கிளை நூலகத்தில் போட்டித் தோ்வு எழுதும் வாணியம்பாடி மற்றும் சுற்றுப்புறப்பகுதி மாணவா்கள் வந்து படித்து வருகின்றனா். குரூப் 2 தோ்வு எழுதும் மாணவா்களுக்கு மாதிரி தோ்வு நூலக வளாகத்தில் நடத்தப்பட்டு வருகிறது.
இந்நிலையில் வியாழக்கிழமை நடைபெற்ற 4-ஆம் கட்ட குரூப் 2 மாதிரி தோ்வில் 50 மாணவ, மாணவிகள் பங்கேற்று எழுதினா். ஏற்பாட்டினை நூலக அலுவலா் விஜயகுமாா் செய்திருந்தாா்.
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