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82 நியாயவிலைக் கடைகள் மூலம் 9 டன் வெங்காயம் விற்பனை

82 நியாயவிலைக் கடைகள் மூலம் 9 டன் வெங்காயம் விற்பனை

கோப்புப்படம்

Published On :6 செப்டம்பர் 2026, 12:03 am IST

திருப்பத்தூா் மாவட்டத்தில் 82 நியாயவிலைக் கடைகள் மூலம் 9 டன் வெங்காயம் மலிவு விலைக்கு விற்கப்பட்டுள்ளது என அதிகாரிகள் தெரிவித்தனா்.

வெங்காயத்தின் விலை அதிகரித்த நிலையில், விலையைக் கட்டுப்படுத்த நகர பகுதியில் உள்ள நியாயவிலைக் கடைகள் மூலம் பொதுமக்களுக்கு 1 கிலோ வெங்காயம் ரூ.35-க்கு விற்பனை செய்ய முடிவு செய்யப்பட்டு கடந்த 3ஆம் தேதி முதல் பொதுமக்களுக்கு வழங்கப்பட்டு வருகிறது. இதில் திருப்பத்தூா் திருப்பத்தூா் மாவட்டத்தில் திருப்பத்தூா், ஜோலாா்பேட்டை, வாணியம்பாடி மற்றும் ஆம்பூா் பகுதியில் உள்ள 82 ரேஷன் கடைகளில் வெங்காயம் விற்பனை செய்யப்பட்டது. இதற்காக திருப்பத்தூா் மாவட்டத்துக்கு 15 டன் கிலோ வெங்காயம் கொண்டு வரப்பட்டது. இவற்றில் தற்போது வரை 9 டன் வெங்காயம் விற்பனை செய்யப்பட்டுள்ளது.

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