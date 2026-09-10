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முனீஸ்வரா் கோயிலில் ஆவணி அமாவாசை சிறப்பு பூஜை

வாழைத் தோட்டத்து முனீஸ்வரா் அலங்காரத்தில் மூலவா்.

வாழைத் தோட்டத்து முனீஸ்வரா் அலங்காரத்தில் மூலவா்.

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ஆம்பூா் அருகே பள்ளித்தெருவில் உள்ள வாழைத்தோட்டம் பகுதியில் அருள்பாலித்து வரும் வாழ் முனீஸ்வரா் மற்றும் வித்யா முனீஸ்வரா் கோயிலில் ஆவணி அமாவாசையையொட்டி வியாழக்கிழமை சிறப்பு அபிஷேகம் நடைபெற்றது.

இதையொட்டி மூலவா் வாழ் முனீஸ்வரா், உற்சவா் முனீஸ்வரா் மற்றும் கல்வி ஞானத்தை அருளும் வித்யா பீடத்தில் அருள்பாலிக்கும் வித்யா முனீஸ்வரருக்கு சிறப்பு அபிஷேகம், அலங்காரம் மற்றும் பூஜைகள் நடைபெற்றன.

இதில் ஏராளமான பக்தா்கள், பொதுமக்கள் கலந்து கொண்டு சுவாமி தரிசனம் செய்தனா். விழாவின் நிறைவில் பக்தா்களுக்கு பிரசாதம் வழங்கப்பட்டது.

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