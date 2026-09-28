The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
வங்கி ஊழியர்களின் 3 நாள்கள் வேலை நிறுத்தம் ஒத்திவைப்புதிமுகவை விட பெரிய தீயசக்தி தவெக: சீமான் விமர்சனம்மதுராந்தகத்தில் திமுக வென்றால், பதவியை ராஜிநாமா செய்கிறேன்: உதயநிதிக்கு ஆதவ் அர்ஜுனா சவால்மாற்றுக் கட்சிக்கு ஓடியவர்கள் வல்லவர்களா? தவெகவை விமர்சித்த இபிஎஸ்!வன்முறையால் மக்களின் ஆதரவைப் பெற முடியாது: அமைச்சர் அருண் ராஜ்மேற்கு வங்கத்தில் நெல் வயலில் மின்சாரம் பாய்ந்து 3 யானைகள் பலி! ரூ. 8 கோடிக்கு மணல் கொள்ளை: எ.வ.வேலு, மகன் மீது லஞ்ச ஒழிப்புத் துறை வழக்கு

கந்திலி வாரச் சந்தையில் ரூ. 60 லட்சத்துக்கு கால்நடை வா்த்தகம்!

கந்திலி வாரச்சந்தையில் ரூ. 60 லட்சத்துக்கு கால்நடை வா்த்தகம் நடைபெற்றது.

Published On :

திருப்பத்தூா் அருகே கந்திலி வாரச்சந்தையில் ரூ. 60 லட்சத்துக்கு கால்நடை வா்த்தகம் நடைபெற்றது.

திருப்பத்தூா் அருகே கந்திலியில் வாரச்சந்தை உள்ளது. இங்கு வாரந்தோறும் சந்தை நடைபெறும். அதன்படி சனிக்கிழமை நடைபெற்ற வாரச்சந்தையில் ஏராளமான கோழிகள், ஆடுகள், மாடுகள் விற்பனைக்காக குவிந்தன.

அவற்றை திருப்பத்தூா், திருவண்ணாமலை, கிருஷ்ணகிரி, தா்மபுரி, வேலூா், ராணிப்பேட்டை, ஆந்திர மாநிலம் சித்தூா், குப்பம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் இருந்து ஏராளமான வியாபாரிகள் வந்து போட்டி போட்டு வாங்கிச் சென்றனா். வாரச் சந்தையில் கோழிகள், ஆடுகள், மாடுகள், ரூ. 60 லட்சத்துக்கு விற்பனையானது என வியாபாரிகள் தெரிவித்தனா்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

காரில் பட்டாக்கத்திகளுடன் சுற்றிய 7 போ் கைது

காரில் பட்டாக்கத்திகளுடன் சுற்றிய 7 போ் கைது

மட்றப்பள்ளி வாரச் சந்தையில் ரூ. 50 லட்சத்துக்கு கால்நடை வா்த்தகம்

மட்றப்பள்ளி வாரச் சந்தையில் ரூ. 50 லட்சத்துக்கு கால்நடை வா்த்தகம்

திருப்பத்தூா் சாலைகளில் சுற்றித் திரியும் மாடுகள்: வாகன ஓட்டிகள் அவதி

திருப்பத்தூா் சாலைகளில் சுற்றித் திரியும் மாடுகள்: வாகன ஓட்டிகள் அவதி

மட்றப்பள்ளி வாரச் சந்தையில் ரூ. 65 லட்சத்துக்கு வா்த்தகம்

மட்றப்பள்ளி வாரச் சந்தையில் ரூ. 65 லட்சத்துக்கு வா்த்தகம்

விடியோக்கள்

வெளியானது ஜெய் ஜெய் ராம் பாடல்!

வெளியானது ஜெய் ஜெய் ராம் பாடல்!

பகலிலேயே நிதானம் இல்லை: உதயநிதியை விமர்சித்த நிர்மல்குமார்!

பகலிலேயே நிதானம் இல்லை: உதயநிதியை விமர்சித்த நிர்மல்குமார்!