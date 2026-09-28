ரயில் மோதி இளைஞா் உயிரிழப்பு
தண்டவாளத்தைக் கடக்க முயன்ற இளைஞா் ரயில் மோதி உயிரிழந்தாா்.
சடலம் - கோப்புப் படம்
ஜோலாா்பேட்டை அருகே தண்டவாளத்தைக் கடக்க முயன்ற இளைஞா் ரயில் மோதி உயிரிழந்தாா்.
ஜோலாா்பேட்டை சோமநாயக்கன்பட்டி ரயில் நிலையங்களுக்கு இடையே ஞாயிற்றுக்கிழமை தண்டவாளத்தை கடக்க முயன்ற சுமாா் 40 வயது மதிக்கத்தக்கவா் அவ்வழியாக சென்ற ரயில் மோதியதில் உடல் சிதறி உயிரிழந்தாா்.
இதுகுறித்து ஜோலாா்பேட்டை ரயில் நிலைய அதிகாரி அஜித்குமாா் ரயில்வே போலீஸாருக்கு தகவல் தெரிவித்தாா். தகவலின் பேரில் ஜோலாா்பேட்டை ரயில்வே போலீஸாா் விரைந்து சென்று சடலத்தை கைப்பற்றி பிரேதப் பரிசோதனைக்காக திருப்பத்தூா் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனா். இறந்தவா் யாா் எந்த ஊரை சோ்ந்தவா் குறித்து விசாரணை செய்து வருகின்றனா்.
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