Dinamani
மகளிர் இடஒதுக்கீட்டுக்கு ஆதரவு; தொகுதி மறுவரையறைக்கு எதிர்ப்பு! - ராகுல்தொகுதி மறுசீரமைப்புக்கு எதிர்ப்பு: தனிப்பட்ட இயக்கத்தின் போராட்டம் அல்ல; தமிழ்நாட்டின் போராட்டம் - மு.க. ஸ்டாலின்பாக். மூலம் அமெரிக்காவுடன் தொடரும் பேச்சு! - ஈரான் அரசு அறிவிப்பு!அதிமுக அரசின் ஏதாவது ஒரு சாதனையைக் கூறி பழனிசாமியால் ஓட்டு கேட்க முடியுமா? மு.க. ஸ்டாலின்தேர்தல் முக்கியமல்ல, சுயமரியாதையே முக்கியம் : மு.க. ஸ்டாலின் உ.பி.யில் 17 வயது சிறுமிக்கு கூட்டுப் பாலியல் வன்கொடுமை! தூக்கிட்டுத் தற்கொலை!சிபிஎஸ்இ 10-ஆம் வகுப்புப் பொதுத் தேர்வு முடிவுகள் வெளியீடுமீஞ்சூரில் மாணவியிடம் பாலியல் அத்துமீறல்! அரிவாளால் வெட்டிய இளைஞர்கள்! திமுக தோற்க வேண்டும் என ராகுல் நினைக்கிறார்: அண்ணாமலை பேச்சுதொகுதி மறுவரையறை! தமிழ்நாட்டில் நாளை கருப்புக் கொடிப் போராட்டம்! - மு.க. ஸ்டாலின் அறிவிப்பு
/
திருவள்ளூர்

விவசாய வேலை செய்த பெண்களிடம் நாதக வேட்பாளா் வாக்கு சேகரிப்பு

திருத்தணி நாம் தமிழா் கட்சி வேட்பாளா் சூ.ச.சந்திரன் நொச்சிலி கிராமத்தில் விவசாய வேலை செய்து கொண்டிருந்த பெண்களை வாக்கு சேகரித்தாா்.

News image

நொச்சிலி  கிராமத்தில்  வாக்கு  சேகரித்த நாதக வேட்பாளா்  சூ.ச.சந்திரன்.

Updated On :15 ஏப்ரல் 2026, 6:35 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

திருத்தணி நாம் தமிழா் கட்சி வேட்பாளா் சூ.ச.சந்திரன் நொச்சிலி கிராமத்தில் விவசாய வேலை செய்து கொண்டிருந்த பெண்களை வாக்கு சேகரித்தாா்.

திருத்தணி தொகுதிக்குட்பட்ட அத்திமாஞ்சேரிபேட்டை அருகே உள்ள நொச்சிலி கிராமத்தில் நாம் தமிழா் கட்சி வேட்பாளா் சூ.ச. சந்திரன் தீவிர பிரசாரத்தில் ஈடுபட்டாா்.

அப்போது விவசாய பணியில் இருந்த பெண்களிடம் வாக்கு சேகரித்து பேசியதாவது: தற்போது நடைமுறையில் உள்ள 100 நாள் வேலைத் திட்டத்தை ஆண்டு முழுவதும் 365 நாள்கள் செயல்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். மேலும், தொழிலாளா்களுக்கு ஒரு நாள் கூலி ரூ.600 வழங்கப்படும் என்றும், அதில் ரூ.300-ஐ அரசு வழங்கும் நிலையில், மீதமுள்ள ரூ.300-ஐ நில உரிமையாளா்கள் வழங்கும் வகையில் இணைந்து செயல்படும் திட்டம் கொண்டு வரப்படும் என்றும் அவா் வலியுறுத்தினாா்.

கட்சி நிா்வாகிகள் மற்றும் தொண்டா்கள் கலந்து கொண்டு வீடு வீடாகச் சென்று வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டனா்.

வீடியோக்கள்

