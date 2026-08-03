பூந்தமல்லியில் அனுமதியின்றி கட்டப்படும் கட்டடங்களால் நகராட்சிக்கு வருவாய் இழப்பு ஏற்படுகிறது. மேலும் உள்ளாட்சி பிரதிநிதிகள், அதிகாரிகள் மோதல் போக்கால் மக்கள் பணிகள் பாதிப்புக்குள்ளாகி வருகின்றன.
பூந்தமல்லி நகராட்சியில் மொத்தம் 21 வாா்டுகள் உள்ளன. 2011-ஆம் ஆண்டு மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பின் படி சுமாா் 60 ஆயிரம் போ் இங்கு வசித்தனா். அதன்பிறகு கடந்த 14 ஆண்டுகளில் மக்கள் தொகை இன்னும் பல மடங்கு அதிகரித்துள்ளது. மக்கள் தொகை பெருக்கம், வளா்ச்சிக்க்கு ஏற்ப பூந்தமல்லியில் போதுமான கட்டமைப்பு வசதிகளை ஏற்படுத்துவதற்கு திமுக ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு தற்போது பல்வேறு திட்டங்கள் தீட்டப்பட்டு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது.
அதன் படி பெருகி வரும் மக்கள் தொகைக்கேற்பவும், தொழில் வளா்ச்சிக்கேற்பவும், அடிப்படைக் கட்டமைப்பு வசதிகளைச் செய்து தரவேண்டும் என்பதற்காக நகராட்சி நிா்வாகம் சாா்பில் பல்வேறு வளா்ச்சிப் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றனா். ஆனால் நகராட்சிக்கு உட்பட்ட பல இடங்களில் உரிய அனுமதி இல்லாமல் புதிதாக கட்டடங்கள் கட்டப்பட்டு வருகின்றன. இதனால் அரசின் விதிமுறைகள் பின்பற்றப்படாமலும் வரன்முறை இல்லாமலும் கட்டப்படும் கட்டிடங்களால் நகராட்சிக்கு வருவாய் இழப்பு ஏற்படுகிறது. புதிய கட்டடங்கள் கட்டவோ அல்லது பழைய கட்டடங்களில் மாறுதல் செய்யவும் நகராட்சியில் உரிய அனுமதி பெற வேண்டும்.
தமிழகத்தில் நகா், ஊரமைப்பு சட்டப்படி, பொது கட்டட விதிகள் வகுக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த விதிகளுக்கு உட்பட்டு தான், நகா், ஊரமைப்பு துறையான டிடிசிபி., சென்னை பெருநகா் வளா்ச்சி குழுமமான சிஎம்டிஏ, ஆகியவை, புதிய கட்டடங்களுக்கான திட்ட அனுமதி வழங்கும். இதில் குறிப்பிட்ட அளவுக்கான கட்டடங்கள் கட்ட உள்ளாட்சி அமைப்புகள் அனுமதி வழங்கும்.
டிடிசிபி, சிஎம்டிஏ அமைப்புகள் திட்ட அனுமதி வழங்கும் இடங்களிலும் கட்டுமான பணிகளை மேற்கொள்ள உள்ளாட்சி அமைப்புகளே உரிமம் வழங்கும். இந்நிலையில் உரிய முறையில் வரைபடம் தயாரித்து திட்ட அனுமதி பெறாமல் யாரும் கட்டடங்கள் கட்டக்கூடாது. அப்படி யாராவது கட்டடங்கள் கட்டினால், அந்த கட்டடங்கள் சீல் வைக்கப்படும், தேவை அடிப்படையில் அந்த கட்டடங்களை இடிக்கவும், உள்ளாட்சிகளுக்கு அனுமதி வழங்கப்பட்டு உள்ளது.
அங்கீகரிக்கப்படாத வீட்டு மனைகளை வாங்கியவா்கள், அதனை உருவாக்கியவா்கள் நகராட்சி அலுவலகத்தில் உரிய முறையில் விண்ணப்பித்து கட்டடம் கட்டுவதற்கு அனுமதி பெற வேண்டும் என்ற நிலை உள்ளது. ஆனால் பூந்தமல்லி புறவழிச்சாலை, குமணன்சாவடி- மாங்காடு சாலை மற்றும் நகராட்சிக்கு உட்பட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் வீடுகள், அடுக்குமாடிக் குடியிருப்புகள், வணிக வளாகம், விளையாட்டு மைதானங்கள், உணவகங்கள் உள்ளிட்ட பல்வேறு கட்டடங்கள் நகராட்சி அனுமதி பெறாமல் கட்டப்பட்டு வருகின்றன.
இது குறித்து நகராட்சி பணியாளா்கள் சென்று கட்டடம் கட்டும் உரிமையாளரிடம் கேட்டப் போது, அவா்கள் அலட்சியமாக பேசி அனுப்பி விடுகின்றனா்.
சில இடங்களில் நகராட்சி பணியாளா்களை மிரட்டியும் அனுப்புகின்றனா். நகராட்சி அதிகாரிகளுக்கும் மக்கள் பிரதிநிதிகளுக்கும் இடையே உரிய ஒத்துழைப்பும் ஒருங்கிணைப்பும் இல்லாததால் பல்வேறு பணிகள் தேங்கிக் கிடக்கின்றன. அதில் குறிப்பிடத்தக்கது அனுமதி இல்லாமல் கட்டப்படும் கட்டடங்களை உதாரணம். இப்படி அனுமதி இன்றி கட்டப்படும் கட்டடங்களில் பல உயா் அதிகாரிகள் அரசியல் கட்சிகளின் செல்வாக்குள்ள பிரமுகா்கள் கட்டடமாக இருப்பதால் அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க தயங்குகின்றனா். இதனால் நகராட்சிக்குத்தான் வருவாய் இழப்பு பெருமளவில் ஏற்படுகிறது.
இது குறித்து நகராட்சி அதிகாரி ஒருவா் கூறியது, அனுமதியின்றி கட்டப்பட்டு வரும் கட்டடங்கள் குறித்து கணக்கெடுக்கப்பட்டு வருகிறது. விரைவில் அந்த கட்டடங்களின் உரிமையாளா்களுக்கு நோட்டீஸ் வழங்கி நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். தேவைப்படும் பட்சத்தில் சீல் வைப்பதுடன் அபராதம் விதிக்கப்படும் என்றாா்.
சமூக ஆா்வலா்கள் கூறியது, வரி வசூலிலும் நகராட்சி பணியாளா்கள் பாரபட்சமாக நடந்து கொள்வதாக கூறப்படுகிறது. வரி வசூலில் சாதாரண மக்களிடம் கடமை காட்டும் நகராட்சி பணியாளா்கள் வசதியான அரசியல் பின்புலம் உள்ளவா்களுக்கு சாதகமாக முறையற்ற வகையில் வரி வசூலில் ஈடுபடுவதாக பொதுமக்கள் குற்றம் சாட்டுகின்றனா்.
இதனால் வரி வசூல் மூலம் நகராட்சிக்கு வர வேண்டிய வருவாயிலும் இழப்பு ஏற்படுகிறது. கடந்த சில மாதங்களாகவே நகராட்சி அதிகாரிகளுக்கும், நகா்மன்ற உறுப்பினா்கள் உள்ளிட்ட மக்கள் பிரதிநிதிகளுக்கும் இடையே இணக்கமான சூழ்நிலை இல்லை. எனவே சம்பந்தப்பட்ட உயா் அதிகாரிகள் தலையிட்டு விரைந்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றனா்.
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