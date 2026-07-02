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திருவள்ளூர்

திருத்தணி முருகன் கோயில் ராஜகோபுர இணைப்பு பணிகள் ஆய்வு

திருத்தணி முருகன் மலைக்கோயிலில் நடைபெற்று வரும் ராஜகோபுர இணைப்பு, தோ்வீதி விரிவாக்கம் மற்றும் புதிய ஐந்து நிலை கோபுரம் கட்டுமானப் பணிகளை கரைக்கால் நேஷனல் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி (சஐப) பேராசிரியா்கள் குழு ஆய்வு செய்தது.

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திருத்தணி முருகன் மலைக் கோயிலில் கட்டுமானப் பணிகளை பாா்வையிட்ட என்.ஐ.டி. நிபுணா் குழுவினா்.

Updated On :3 ஜூலை 2026, 12:02 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

திருத்தணி முருகன் மலைக்கோயிலில் நடைபெற்று வரும் ராஜகோபுர இணைப்பு, தோ்வீதி விரிவாக்கம் மற்றும் புதிய ஐந்து நிலை கோபுரம் கட்டுமானப் பணிகளை கரைக்கால் நேஷனல் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி (சஐப) பேராசிரியா்கள் குழு ஆய்வு செய்தது.

திருத்தணி முருகன் கோயிலில் பக்தா்களின் வசதிக்காக ராஜகோபுரம் இணைப்பு, தோ்வீதியை விரிவுபடுத்துதல் மற்றும் புதிய ஐந்து நிலை கோபுரம் அமைத்தல் உள்ளிட்ட முக்கிய பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. இப்பணிகளுக்கான தொழில்நுட்ப ஆலோசனைகளை புதுச்சேரி என்.ஐ.டி. நிபுணா் குழுவினா் வழங்கி வருகின்றனா்.

இதன் ஒரு பகுதியாக, கரைக்கால் நேஷனல் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி கல்லூரியின் தலைமை பேராசிரியா் மாடப்பா தலைமையிலான குழு பணிகளை ஆய்வு செய்தது.

அப்போது கோயில் அறங்காவலா் குழு தலைவா் ஸ்ரீதரன், இணை ஆணையா் ரமணி, அறங்காவலா்கள் சுரேஷ்பாபு, மோகனன், மு. நாகன் உள்ளிட்டோா் பேராசிரியா்கள் குழுவினரை வரவேற்று, நடைபெற்று வரும் பணிகளின் முன்னேற்றம் குறித்து விளக்கமளித்தனா்.

கட்டுமானப் பணிகளை பாா்வையிட்ட பேராசிரியா்கள், பணிகளின் தரத்தை உறுதி செய்து, திட்டமிட்ட காலக்கெடுவுக்குள் விரைந்து நிறைவு செய்யுமாறு சம்பந்தப்பட்ட பொறியாளா்கள் மற்றும் தொழில்நுட்பக் குழுவினருக்கு அறிவுறுத்தினா். இந்த ஆய்வின்போது கோயில் நிா்வாக அதிகாரிகள் மற்றும் தொழில்நுட்பக் குழுவினா் உடனிருந்தனா்.

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