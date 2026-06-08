திருவள்ளூரில் ரூ.33 கோடியில் நடைபெற்று வரும் புதிய பேருந்து நிலைய இறுதிக் கட்டப் பணிகளை விரைவில் முடித்து பயன்பாட்டுக்கு கொண்டு வர வேண்டும் என ஆட்சியா் ச.கவிதா அறிவுறுத்தினாா்.
திருவள்ளுா்-ஊத்துக்கோட்டை பிரதான சாலை வேடங்கிநல்லூா் பகுதியில் 13.5 கி.மீ நீளம் ரூ.70 கோடி மதிப்பில் நடைபெற்று வரும் சாலை விரிவாக்க பணிகளை ஆட்சியா் ச.கவிதா ஆய்வு செய்தாா் அதே பகுதியில் நகராட்சி நிா்வாகத் துறை சாா்பில் ரூ.33 கோடியில் புதிதாக கட்டப்பட்டு வரும் பேருந்து நிலைய இறுதிக் கட்ட பணிகளை பாா்வையிட்டு விரைவில் முடிக்கவும் வலியுறுத்தினாா்.
பின்னா் ஊத்துக்கோட்டையில் பொது சுகாதாரம் மற்றும் நோய் தடுப்பு மருந்துத்துறையின் கீழ் இயங்கும் கட்சூா் ஆரம்ப சுகாதார நிலையம், அறிஞா் அண்ணா அரசு மருத்துவமனை ஆகிய இடங்களில் ஆய்வு மேற்கொண்டாா்.
அப்போது, நோயாளிகளுக்கு அளிக்கப்படும் சிகிச்சை விவரங்களையும் கேட்டறிந்தாா். மேலும், பேரூராட்சிகள் துறை சாா்பில் ரூ.3.59 கோடி யில் கட்டப்பட்டு வரும் மாா்க்கெட் கடைகளின் கட்டுமானப் பணிகளை பாா்வையிட்டதோடு, விரைவில் முடித்து பயன்பாட்டுக்கு கொண்டு வரவும் அலுவலா்களுக்கு உத்தரவிட்டாா்.
ஆய்வின் போது கும்மிடிப்பூண்டி சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் எஸ்.விஜயகுமாா், ஆட்சியரின் நோ்முக உதவியாளா் (பொது)வெங்கட்ராமன், உதவி இயக்குநா் (நில அளவை) பேச்சியப்பன், ஆட்சியா் அலுவலக மேலாளா் (பொது) வெங்கடேஷ், துணை ஆட்சியா் (பயிற்சி) செ.சண்முக ப்ரீதா, ஊத்துக்கோட்டை பேரூராட்சி செயல் அலுவலா் சதீஷ், ஊத்துக்கோட்டை வட்டாட்சியா் ராஜேஷ், நெடுஞ்சாலைத்துறை கோட்ட பொறியாளா் சிற்றரசு, உதவி செயற்பொறியாளா் மதியழகன், உதவி பொறியாளா் அரவிந்தன், வட்டார மருத்துவ அலுவலா் ராமச்சந்திரன், ஆரம்ப சுகாதார மருத்துவா் இந்திரா, திருவள்ளுா் நகராட்சி ஆணையா் ந.தாமோதரன், திருவள்ளுா் நகராட்சி பொறியாளா் சரோஜா, இந்திய தேசிய நெடுஞ்சாலைகள் ஆணைய அலுவலா்கள் மற்றும் பொறியாளா்கள், மருத்துவா்கள், செவிலியா்கள் ஆகியோா் பங்கேற்றனா்.