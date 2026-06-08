Dinamani
எல்பிஜி சிலிண்டர் விலை உயர்வு தவிர்க்க இயலாதது - மத்திய அரசுகள்ளச்சாராயத்தை ஒழிப்பதில் காவல்துறையின் பணிகள் மட்டும் முக்கியமல்ல; சிந்தனை மாற்றமும் வேண்டும் - அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனாஉள்ளாட்சி தேர்தலில் தவெக கூட்டணி அனைத்து இடங்களிலும் வெற்றி பெறும் – அமைச்சர் சி.டி.ஆர் நிர்மல்குமார்இளைஞர்கள் ரீல்ஸ் செய்ய வேண்டும்; கேள்வி கேட்கக் கூடாது: மோடியின் விருப்பம் இது! - ராகுல் காந்திவங்கதேசம்: பாலியல் வன்கொடுமைக் குற்றவாளிகளுக்கு மரண தண்டனை!ஊடுருவல்காரர்கள் விருந்தினர்கள் அல்ல; உணவு, மருந்து கிடையாது: சுவேந்து அதிகாரிஎல்பிஜி விலை உயர்த்தப்பட்டதற்கு அரசியல் விலை கொடுக்க நேரிடும்: சரத் பவார் விமர்சனம்இந்தியா கூட்டணி ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் 23 கட்சிகள் பங்கேற்பு!திமுக கூட்டணி என்ற ஒன்று இப்போது இல்லை: பெ. சண்முகம்
/
திருவள்ளூர்

ரூ.33 கோடியில் திருவள்ளூா் புதிய பேருந்து நிலையப் பணிகள்: ஆட்சியா் ஆய்வு

திருவள்ளூரில் ரூ.33 கோடியில் நடைபெற்று வரும் புதிய பேருந்து நிலைய இறுதிக் கட்டப் பணிகளை விரைவில் முடித்து பயன்பாட்டுக்கு கொண்டு வர வேண்டும்...

News image
Updated On :8 ஜூன் 2026, 4:09 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

திருவள்ளூரில் ரூ.33 கோடியில் நடைபெற்று வரும் புதிய பேருந்து நிலைய இறுதிக் கட்டப் பணிகளை விரைவில் முடித்து பயன்பாட்டுக்கு கொண்டு வர வேண்டும் என ஆட்சியா் ச.கவிதா அறிவுறுத்தினாா்.

திருவள்ளுா்-ஊத்துக்கோட்டை பிரதான சாலை வேடங்கிநல்லூா் பகுதியில் 13.5 கி.மீ நீளம் ரூ.70 கோடி மதிப்பில் நடைபெற்று வரும் சாலை விரிவாக்க பணிகளை ஆட்சியா் ச.கவிதா ஆய்வு செய்தாா் அதே பகுதியில் நகராட்சி நிா்வாகத் துறை சாா்பில் ரூ.33 கோடியில் புதிதாக கட்டப்பட்டு வரும் பேருந்து நிலைய இறுதிக் கட்ட பணிகளை பாா்வையிட்டு விரைவில் முடிக்கவும் வலியுறுத்தினாா்.

பின்னா் ஊத்துக்கோட்டையில் பொது சுகாதாரம் மற்றும் நோய் தடுப்பு மருந்துத்துறையின் கீழ் இயங்கும் கட்சூா் ஆரம்ப சுகாதார நிலையம், அறிஞா் அண்ணா அரசு மருத்துவமனை ஆகிய இடங்களில் ஆய்வு மேற்கொண்டாா்.

அப்போது, நோயாளிகளுக்கு அளிக்கப்படும் சிகிச்சை விவரங்களையும் கேட்டறிந்தாா். மேலும், பேரூராட்சிகள் துறை சாா்பில் ரூ.3.59 கோடி யில் கட்டப்பட்டு வரும் மாா்க்கெட் கடைகளின் கட்டுமானப் பணிகளை பாா்வையிட்டதோடு, விரைவில் முடித்து பயன்பாட்டுக்கு கொண்டு வரவும் அலுவலா்களுக்கு உத்தரவிட்டாா்.

ஆய்வின் போது கும்மிடிப்பூண்டி சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் எஸ்.விஜயகுமாா், ஆட்சியரின் நோ்முக உதவியாளா் (பொது)வெங்கட்ராமன், உதவி இயக்குநா் (நில அளவை) பேச்சியப்பன், ஆட்சியா் அலுவலக மேலாளா் (பொது) வெங்கடேஷ், துணை ஆட்சியா் (பயிற்சி) செ.சண்முக ப்ரீதா, ஊத்துக்கோட்டை பேரூராட்சி செயல் அலுவலா் சதீஷ், ஊத்துக்கோட்டை வட்டாட்சியா் ராஜேஷ், நெடுஞ்சாலைத்துறை கோட்ட பொறியாளா் சிற்றரசு, உதவி செயற்பொறியாளா் மதியழகன், உதவி பொறியாளா் அரவிந்தன், வட்டார மருத்துவ அலுவலா் ராமச்சந்திரன், ஆரம்ப சுகாதார மருத்துவா் இந்திரா, திருவள்ளுா் நகராட்சி ஆணையா் ந.தாமோதரன், திருவள்ளுா் நகராட்சி பொறியாளா் சரோஜா, இந்திய தேசிய நெடுஞ்சாலைகள் ஆணைய அலுவலா்கள் மற்றும் பொறியாளா்கள், மருத்துவா்கள், செவிலியா்கள் ஆகியோா் பங்கேற்றனா்.

தொடர்புடையது

நாயக்கனேரி மலை கிராமத்தில் ஆய்வு

நாயக்கனேரி மலை கிராமத்தில் ஆய்வு

கள்ளக்குறிச்சி ஒன்றியத்தில் ரூ.9.78 கோடியில் வளா்ச்சிப் பணிகள்: ஆட்சியா் எம்.எஸ். பிசாந்த் ஆய்வு

கள்ளக்குறிச்சி ஒன்றியத்தில் ரூ.9.78 கோடியில் வளா்ச்சிப் பணிகள்: ஆட்சியா் எம்.எஸ். பிசாந்த் ஆய்வு

பா்கூரில் ரூ. 17 கோடியில் வளா்ச்சித் திட்டப் பணிகள்

பா்கூரில் ரூ. 17 கோடியில் வளா்ச்சித் திட்டப் பணிகள்

செந்துறை-ஜெயங்கொண்டம் நான்கு வழிச்சாலைப் பணிகள் ஆய்வு

செந்துறை-ஜெயங்கொண்டம் நான்கு வழிச்சாலைப் பணிகள் ஆய்வு

விடியோக்கள்

Annamalai-யை வைத்து அரசியல் செய்யும் பாஜக? தமிழிசை சௌந்தரராஜன் பதில்! | BJP

Annamalai-யை வைத்து அரசியல் செய்யும் பாஜக? தமிழிசை சௌந்தரராஜன் பதில்! | BJP

Nanjil Sampath Latest Interview | விஜய் ஒரு ராஜதந்திரி | TVK | CM Vijay | Mdmk | Vaiko | Durai Vaiko |

Nanjil Sampath Latest Interview | விஜய் ஒரு ராஜதந்திரி | TVK | CM Vijay | Mdmk | Vaiko | Durai Vaiko |

லிங்கம் டிரைலர்!

லிங்கம் டிரைலர்!

#elnino | சூப்பர் எல் நினோ செய்யப்போகும் சம்பவங்கள்: டெல்டா வெதர்மேன் ஹேமச்சந்தர் Exclusive

#elnino | சூப்பர் எல் நினோ செய்யப்போகும் சம்பவங்கள்: டெல்டா வெதர்மேன் ஹேமச்சந்தர் Exclusive