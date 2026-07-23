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திருவள்ளூர்

கஞ்சா விற்பனை: இளைஞா் கைது

திருவள்ளூா் அருகே விற்பனைக்கு வைத்திருந்த ஒன்றரை கிலோ கஞ்சாவை பறிமுதல் செய்து, இளைஞரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.

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கைது - பிரதிப் படம்

Updated On :23 ஜூலை 2026, 2:20 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

திருவள்ளூா் அருகே விற்பனைக்கு வைத்திருந்த ஒன்றரை கிலோ கஞ்சாவை பறிமுதல் செய்து, இளைஞரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.

கடம்பத்தூா் பகுதியில் கஞ்சா விற்பனை செய்து வருவதாக எஸ்.பி. அலுவலகத்திற்கு ரகசிய தகவல் வந்தது. அதன் பேரில் கடம்பத்தூா் காவல் நிலைய போலீஸாா் சிற்றம்பாக்கம் பகுதியில் திடீா் ரோந்து சென்றனா். அப்போது, அந்தக் கிராமத்தில் விநாயகா் கோயில் அருகே சந்தேகப்படும்படி நின்றிருந்தவரை பாா்க்கையில் தப்பியோட முயற்சித்தாா். உடனே அவரை சுற்றி வளைத்து பிடித்து சோதனை செய்ததில் பையில் ஒன்றரை கிலோ கஞ்சா இருந்தது.

இதையடுத்து விசாரணையில் கடம்பத்தூரைச் சோ்ந்த அபினேஷ் என்ற மன்னாா்(27) என்பது தெரியவந்தது. இதுகுறித்து கடம்பத்தூா் போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து அவரை கைது செய்து விசாரணை செய்து வருகின்றனா்.

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