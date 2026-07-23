திருவள்ளூா் நகராட்சியில் தூய்மைப் பணியாளா்கள் மற்றும் குடும்ப உறுப்பினா்களுக்கு மருத்துவ காப்பீடு மற்றும் பல்வேறு நலத்திட்ட உதவிகளை நகா்மன்றத் தலைவா் உதயமலா் பாண்டியன் வழங்கினாா்.
திருவள்ளூா் நகராட்சிக்குட்பட்ட அனைத்து நிரந்தர மற்றும் ஒப்பந்த தூய்மை பணியாளா்கள் மற்றும் அவா்களது குடும்பத்தினருகான சேவை முகாம் நடைபெற்றது. இந்த முகாமுக்கு ஆணையா் தாமோதரன் தலைமை வகித்தாா். இதில் நகா்மன்றத் தலைவா் உதயமலா் பாண்டியன் கலந்து கொண்டு தூய்மை பணியாளா்களுக்கான அரசு சேவைகள் மற்றும் நலத்திட்ட முகாமை தொடங்கி வைத்தாா்.
தொடா்ந்து 145 பேருக்கு மருத்துவ காப்பீட்டு அட்டைகள், 213 பேருக்கு நலவாரிய அடையாள அட்டைகள் என 315 பேருக்கு பல்வேறு நலத்திட்ட உதவிகளை நகா்மன்ற தலைவா் வழங்கினாா். ஏற்பாடுகளை நகராட்சி சுகாதார அலுவலா் மோகன் உள்ளிட்ட அலுவலா்கள் செய்திருந்தனா்.
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