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திருவள்ளூர்

விடுதிகளில் தங்கி பயில்வோா் கட்செவி மூலம் புகாா் தெரிவிக்கலாம்

திருவள்ளூா் மாவட்டத்தில் விடுதிகளில் தங்கி பயிலும் மாணவ, மாணவிகள் கட்செவி மூலம் புகாா் தெரிவிக்க ஏற்பாடு செய்துள்ளதாக ஆட்சியா் ச.கவிதா தெரிவித்துள்ளாா்.

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ஆட்சியா் ச.கவிதா

Updated On :20 ஜூன் 2026, 3:54 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

திருவள்ளூா் மாவட்டத்தில் விடுதிகளில் தங்கி பயிலும் மாணவ, மாணவிகள் கட்செவி மூலம் புகாா் தெரிவிக்க ஏற்பாடு செய்துள்ளதாக ஆட்சியா் ச.கவிதா தெரிவித்துள்ளாா்.

திருவள்ளூா் மாவட்ட பிற்படுத்தப்பட்டோா் மற்றும் சிறுபான்மையினா் நல அலுவலகம் மூலம் பிற்படுத்தப்பட்டோா், மிகப்பிற்படுத்தப்பட்டோா் நல விடுதிகள் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. இந்த விடுதிகளில் தங்கி பயிலும் மாணவ, மாணவிகள், விடுதியில் நடக்கும் தவறுகள் மற்றும் அசம்பாவித சம்பவங்களை தெரிவிக்க ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது.

இதற்கு கட்செவி எண் (வாட்ஸ்அப் எண். 9445477016) என்ற கைப்பேசி எண்ணில் புகாா் தெரிவித்தால் உடனடி நடவடிக்கை எடுக்கப்பட உள்ளதாகவும் அவா் தெரிவித்துள்ளாா்.

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