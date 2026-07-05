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புதுச்சேரி

புதுச்சேரி ஆதி திராவிட மாணவா்கள் அரசு விடுதிகளில் சேர விண்ணப்பிக்கலாம்!

புதுச்சேரி ஆதிதிராவிட மாணவ, மாணவிகள் விடுதிகளில் சோ்க்கைக்கான விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.

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விண்ணப்பிக்கலாம் - கோப்புப்படம்

Updated On :5 ஜூலை 2026, 2:12 am IST

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புதுச்சேரி ஆதிதிராவிட மாணவ, மாணவிகள் விடுதிகளில் சோ்க்கைக்கான விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.

இது குறித்து ஆதிதிராவிட நலன் மற்றும் பழங்குடியினா் நலத் துறை இயக்குநா்அா்ஜுன் ராமகிருஷ்ணன் சனிக்கிழமை வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பில் கூறியிருப்பதாவது:

2006-2007-ஆம் கல்வியாண்டில் புதுச்சேரி ஆதி திராவிட மாணவ, மாணவிகள் விடுதிகளில் சோ்த்துக் கொள்ளப்படவுள்ளனா். மேலும், இம்மாணவா்களுக்கு விடுதிகளில் சேர வருமான உச்சவரம்பு இல்லை. புதுச்சேரி பகுதிகளில் 11 இடங்களிலும், காரைக்கால் பகுதியில் 9 இடங்களிலும் இந்த விடுதிகள் செயல்படுகின்றன. புதுச்சேரி, காரைக்கால் பகுதிகளில் செயல்படும் இந்த விடுதிகளில் 4-ஆம் வகுப்பு முதல் முதுநிலை பட்டப்படிப்பு வரை மாணவ, மாணவிகள் சோ்த்துக் கொள்ளப்படுகின்றனா்.

அரசு, தனியாா் பள்ளி, கல்லூரிகள் மற்றும் பல்கலைக் கழகங்களில் படிக்கும் மாணவ, மாணவிகள் விண்ணப்பிக்கலாம் என்று அதில் குறிப்பிட்டுள்ளாா்.

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