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திருவள்ளூர்

தொடா் மின்வெட்டைக் கண்டித்து நள்ளிரவில் மறியல்

பொன்னேரி அருகே கிருஷ்ணாபுரம் பகுதியில் அவ்வப்போது ஏற்படும் தொடா் மின்வெட்டைக் கண்டித்து மக்கள் நள்ளிரவில் மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.

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பொன்னேரி-பஞ்செட்டி சாலையில் மறியலில் ஈடுபட்ட பொதுமக்கள்.

Updated On :1 ஜூலை 2026, 12:04 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

பொன்னேரி அருகே கிருஷ்ணாபுரம் பகுதியில் அவ்வப்போது ஏற்படும் தொடா் மின்வெட்டைக் கண்டித்து மக்கள் நள்ளிரவில் மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.

கிருஷ்ணாபுரம் பகுதியில் திங்கள்கிழமை இரவு சுமாா் 9 மணி அளவில் மின்தடை ஏற்பட்ட நிலையில் நள்ளிரவு வரையிலும் மின்சாரம் வழங்கப்படவில்லை. இதனால் ஆத்திரமடைந்த பொதுமக்கள் பொன்னேரி-பஞ்செட்டி சாலையில் மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.

அப்போது இரவு நேரங்களில் தொடா்ந்து மின்தடை ஏற்பட்டு வருவதாகவும், மின்வாரிய அதிகாரிகளை தொடா்பு கொண்டால் அலட்சியப் போக்குடன் பதில் அளிப்பதாக குற்றம் சாட்டினா்.

மேலும், பள்ளி செல்லும் குழந்தைகள், அலுவலகம் செல்வோா், முதியோா், நோயாளிகள் என அனைத்து தரப்பினரும் மின்தடையால் பெரிதும் அவதிப்பட்டு வருவதாக புகாா் தெரிவித்தனா்.

தகவல் அறிந்து அங்கு சென்ற பொன்னேரி போலீஸாா் மின்சார பீடரில் ஏற்பட்ட பழுதை மின் ஊழியா்கள் சரி செய்து வருவதாகவும், விரைவில் மின்சாரம் விநியோகம் செய்யப்படும் என தெரிவித்தனா்.

போலீஸாா் பேச்சு நடத்தியபோது, மின் வினியோகம் வழங்கப்பட்டதால் பொதுமக்கள் அங்கிருந்து கலைந்து சென்றனா். மறியலால் 30 நிமிஷங்கள் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது.

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