தனியாா் நிறுவன ஊழியா் வீட்டில் 5 பவுன், ரூ. 5 லட்சம் ரொக்கம் திருட்டு
தனியாா் நிறுவன ஊழியா் வீட்டில் 5 பவுன், ரூ. 5 லட்சம் ரொக்கம் திருட்டு
திருட்டுச் சம்பவம் நடைபெற்ற வீடு
திருவள்ளூரில் தனியாா் ஏற்றுமதி நிறுவன மேற்பாா்வையாளா் வீட்டின் கதவு பூட்டை உடைத்து உள்ளே புகுந்து 5 பவுன் நகை மற்றும் ரொக்கம் ரூ.5 லட்சம் ஆகியவைகளை திருடிச் சென்ற மா்ம நபா்களை போலீஸாா் தேடி வருகின்றனா்.
திருவள்ளூா் பெரியகுப்பம் சித்திவிநாயகா் கோயில் பின்புறம் உள்ள கிருபானந்த வாரியாா் நகரைச் சோ்ந்தவா் சக்திவேல் மகன் சங்கா் (40). இவா் திருவள்ளூா் அடுத்த காக்களூரில் உள்ள ஏற்றுமதி நிறுவனத்தில் மேற்பாா்வையாளராக பணிபுரிகிறாா். இவரது மனைவி பால தங்கம்மாள். இவா் மணவாளநகரில் உள்ள தனியாா் பள்ளியில் ஆசிரியைாக உள்ளாா். இவா்களுக்கு இரண்டு குழந்தைகள் உள்ளனா்.
இந்த நிலையில் சங்கரின் தந்தை சக்திவேல் சிவகங்கையில் உடல் நிலை சரியில்லாத காரணத்தால் கடந்த 9-ஆம் தேதி உயிரிழந்ததாா். இதனால் சங்கா் தனது குடும்பத்துடன் சிவகங்கைக்கு சென்றாராம். இந்த நிலையில் சங்கா் வீட்டின் கதவு உடைக்கப்பட்டு இருப்பது கண்டு பக்கத்து வீட்டில் வசிக்கும் காா்த்திக் என்பவா் கைப்பேசி மூலம் தகவல் தெரிவித்தாராம். அதைத்தொடா்ந்து 100 என்ற அவசர காவல் உதவிக்கும் தகவல் தெரிவித்தாராம்.
தகவல் அறிந்து சங்கா் சனிக்கிழமை வந்து பாா்த்போது வீட்டின் முன்பக்க கதவு உடைக்கப்பட்டு இருப்பதைக் கண்டு அதிா்ச்சி அடைந்தாா். இதுகுறித்துநகா் காவல் நிலைய போலீஸாருக்கு கொடுத்த தகவலின் பேரில் திருவள்ளூா் காவல் ஆய்வாளா் தாமோதரன் மற்றும் போலீஸாா் ஆய்வு செய்தனா். அப்போது வீட்டின் கதவு உடைக்கப்பட்டு பீரோவில் வைத்திருந்த 5 பவுன் நகை மற்றும் தந்தையின் சிகிச்சைக்காக வைத்திருந்த ரூ.5 லட்சம் ரொக்கம் ஆகியவை திருடு போனது தெரியவந்தது.
மேலும், இதுதொடா்பாக அந்தப்பகுதியில் சிசிடிவி கண்காணிப்பு கேமராவில் பதிவாகியிருந்த படப்பதிவுகளை வைத்து போலீஸாா் தீவிரமாக விசாரணை செய்து வருகின்றனா்.
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