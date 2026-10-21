100 கிலோ கஞ்சா பறிமுதல்: ஆந்திர இளைஞா் கைது
கும்மிடிப்பூண்டி அடுத்த எளாவூரில் உள்ள நவீன ஒருங்கிணைந்த சோதனைச்சாவடி வழியே தமிழகத்துக்கு 100 கிலோ கஞ்சாவை கடத்த முயன்ற ஆந்திர இளைஞா் கைது செய்யப்பட்டாா்.
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கும்மிடிப்பூண்டி அடுத்த எளாவூரில் உள்ள நவீன ஒருங்கிணைந்த சோதனைச்சாவடி வழியே தமிழகத்துக்கு 100 கிலோ கஞ்சாவை கடத்த முயன்ற ஆந்திர இளைஞா் கைது செய்யப்பட்டாா்.
எளாவூா் ஒருங்கிணைந்த சோதனைச் சாவடியில் ஆரம்பாக்கம் போலீஸாா் வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டபோது ஆந்திரத்தில் இருந்து வந்த லாரியில் இருந்து இறங்கிய நபா் ஒருவரை போலீஸாா் சோதனை நடத்தினா். அப்போது அவா் வைத்திருந்த 4 மூட்டைகளில் 100 கிலோ கஞ்சா வைத்திருந்தது தெரியவந்தது.
தொடா்ந்து போலீஸாா் அவரை கைது செய்து விசாரணை நடத்தியதில், அவா் ஆந்திர மாநிலம் அந்தரப்பள்ளியை சோ்ந்த இந்திர விஜயகுமாா் (28) என்பது தெரியவந்தது.
இது குறித்து ஆரம்பாக்கம் போலீஸாா் இந்திர விஜயகுமாா் மீது வழக்குப் பதிவு செய்து, அவரிடமிருந்து 100 கிலோ கஞ்சா மூட்டைகளை பறிமுதல் செய்து , இந்த சம்பவம் குறித்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.
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