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பெண் வேடமிட்டு நகை பறிப்பு: இளைஞர் கைது

ஆவடி அருகே பெண் வேடமிட்டு மூதாட்டியிடம் தங்கச் சங்கிலி பறித்த வழக்கில் இளைஞரை போலீஸார் கைது செய்தனர்.

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ஆவடி அருகே பெண் வேடமிட்டு மூதாட்டியிடம் தங்கச் சங்கிலி பறித்த வழக்கில் இளைஞரை போலீஸார் கைது செய்தனர்.

ஆவடி அருகே மோரை கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் ஜெயபால். இவரது மனைவி செந்தூர் கனி (60). இந்த நிலையில் கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை செந்தூர்கனி, வீட்டில் தனியாக இருந்து கொண்டிருந்தார். அப்போது வீட்டுக்குள் சுடிதார் அணிந்து வந்த பெண்மணி ஒருவர் செந்தூர் கனியிடம் கத்தியைக் காட்டி மிரட்டி, அவரது கழுத்தில் கிடந்த 5 பவுன் தங்கச்சங்கிலியை பறித்துக் கொண்டு தப்பிச் சென்றார்.

புகார் அடிப்படையில் ஆவடி டேங்க் பேக்டரி காவல் ஆய்வாளர் முருகானந்தம் தலைமையில் போலீஸார் வழக்கு பதிந்து, அப்பகுதியில் உள்ள கண்காணிப்பு கேமராக்களை ஆய்வு செய்து தங்கச்சங்கிலி பறித்த குற்றவாளியை தேடி வந்தனர். விசாரணையில் செந்தூர் கனியிடம் தங்க சங்கிலியை பறித்தவர் ஆவடி வீராபுரம் பகுதியைச் சேர்ந்த கார் ஓட்டுநர் வெங்கடேஷ் ராஜா (35) என்பதும், இவர், கடன் தொல்லை காரணமாக சுடிதார் அணிந்து பெண் வேடமிட்டு தங்கச்சங்கிலியை பறித்ததும் தெரியவந்தது.

இதையடுத்து தலைமறைவாக இருந்த வெங்கடேஷ் ராஜாவை போலீஸார் பிடித்து, அவரிடமிருந்து 5 பவுன் தங்கச்சங்கலியை பறிமுதல் செய்தனர். தொடர்ந்து போலீஸார் அவரை கைது செய்து, அம்பத்தூர் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி புழல் சிறையில் அடைத்தனர்.

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