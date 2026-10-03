முன்னீா்பள்ளம் அருகே நகை, பணம் பறித்த இருவா் கைது
முன்னீா்பள்ளம் அருகே நகை, பணம் பறித்த வழக்கில் இருவரை போலீஸாா் வெள்ளிக்கிழமை கைது செய்தனா்.
கைது
முன்னீா்பள்ளம் அருகே நகை, பணம் பறித்த வழக்கில் இருவரை போலீஸாா் வெள்ளிக்கிழமை கைது செய்தனா்.
முன்னீா்பள்ளம் காவல் நிலைய எல்லைக்குள்பட்ட ஆரைக்குளம் அருகேயுள்ள அசோக் நகா் விரிவாக்க பகுதியைச் சோ்ந்த மகேந்திரன் (32) என்பவரை, கடந்த செப். 4 ஆம் தேதி இருவா் மிரட்டி 5 பவுன் தங்க நகை, ரூ.500 பணம் பறித்துச் சென்றனராம். இதுகுறித்து முன்னீா்பள்ளம் போலீஸாா் வழக்குப்பதிந்து விசாரித்து வந்தனா்.
இந்நிலையில் இவ் வழக்கு தொடா்பாக தென்காசி மாவட்டம், குத்துக்கல்வலசையைச் சோ்ந்த ஹரிகிருஷ்ணன் (22), தென்காசியைச் சோ்ந்த அரவிந்த் (32) ஆகியோரை கைது செய்தனா். மேலும், 24 கிராம் தங்க நகைகளும் மீட்கப்பட்டன.
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