The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
காந்தியடிகளின் வாழ்வைப் படிப்போம்! மதநல்லிணக்க இந்தியாவைக் காப்போம்! மு.க. ஸ்டாலின்மச்சாா் குணமடைந்து வருகிறாா்: இந்தியத் தூதரகம்கூடுதல் கட்டணம் வசூலிக்கும் ஆம்னி பேருந்துகள் மீது நடவடிக்கை: போக்குவரத்து துறை எச்சரிக்கைஞானேஷ் குமாா் பதவி விலகவில்லையேல் நாடு தழுவிய போராட்டம்: கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சி எச்சரிக்கைதெருக்கள், சாலைகளில் ஜாதி பெயா்களை நீக்கக் கோரிய வழக்கு: தமிழக அரசு பதிலளிக்க உத்தரவுபெட்ரோலில் எத்தனால் கலப்பது விவசாயத்தை பன்முகமாக்கும் முயற்சி: கட்கரி விளக்கம்புகா் பேருந்துகளிலும் மகளிருக்கு கட்டணம் இல்லை: வெற்றிப் பயணத் திட்டம் இன்று தொடக்கம்!

ஆவடி மாநகராட்சியில் பிறப்பு, இறப்பு பதிவுகளில் புதிய நடைமுறைகள் அமல்!

ஆவடி மாநகராட்சிக்கு உள்பட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் பிறப்பு, இறப்பு பதிவுகளில் அமலுக்கு வந்துள்ள புதிய நடைமுறைகள் குறித்து...

New procedures implemented for birth and death registrations

ஆவடி மாநகராட்சியில் பிறப்பு, இறப்பு பதிவுகளில் புதிய நடைமுறைகள் அமல் - Avadi City Corporation..

Published On :

ஆவடி: ஆவடி மாநகராட்சிக்கு உள்பட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் பிறப்பு, இறப்பு பதிவுகளில் புதிய நடைமுறைகள் வியாழக்கிழமை முதல் (அக்.1) அமலுக்கு வந்துள்ளது என மாநகராட்சி ஆணையர் ரா.சரண்யா தெரிவித்துள்ளார்.

இது குறித்து அவர் வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பு:

ஆவடி மாநகராட்சிக்கு உள்பட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் பிறப்பு, இறப்பு பதிவுத் தொடர்பான 2026-ன் திருத்தச்சட்டத்தின் அடிப்படையில், பிறப்பு, இறப்பு பதிவுகளுக்கான புதிய நடைமுறைகள் வியாழக்கிழமை முதல் (அக்.1) அமலுக்கு வந்தன.

அதன்படி, ஆவடி மாநகராட்சி உள்பட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் வசிப்பவர்கள் பிறப்பு, இறப்பு நிகழ்ந்த நாளில் இருந்து, ஓராண்டுக்குள் வழக்கமான நடைமுறையில் ஆவடி மாநகராட்சி அலுவலகத்தில் பதிவு செய்யலாம்.

ஓராண்டுக்கு மேல் 2 ஆண்டுகளுக்குள் தவறவிட்ட பிறப்பு, இறப்புகளைப் பதிவு செய்ய மாவட்ட ஆட்சியர், துணை ஆட்சியர் அல்லது அங்கீகரிக்கப்பட்ட நிர்வாக மாஜிஸ்திரேட் உத்தரவை பெறவேண்டும். பிறப்பு, இறப்பு குறித்த உண்மைத்தன்மை சரிபார்க்கப்படும். காலதாமதத்துக்கான நிர்ணயக் கட்டணம் செலுத்த வேண்டும். 2 ஆண்டுகளுக்கு மேல் தவறவிட்ட பிறப்பு, இறப்புகளைப் பதிவு செய்ய முதல் வகுப்பு நீதித்துறை மாஜிஸ்திரேட் உத்தரவு கட்டாயமாகும். சம்மந்தப்பட்ட பிறப்பு, இறப்பு குறித்த உண்மைத்தன்மை சரிபார்க்கப்பட்ட பின்னரே பதிவு செய்யப்படும். இதற்கும் காலதாமதத்துக்கான நிர்ணயக் கட்டணம் செலுத்த வேண்டும் என்றார்.

New procedures implemented for birth and death registrations in Avadi City Corporation!

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

எஸ்ஐஆா் பணிக்கு சுதந்திர தணிக்கை: காலக்கெடுவை நவ.30 வரை நீட்டிக்க தில்லி காங்கிரஸ் வலியுறுத்தல்

எஸ்ஐஆா் பணிக்கு சுதந்திர தணிக்கை: காலக்கெடுவை நவ.30 வரை நீட்டிக்க தில்லி காங்கிரஸ் வலியுறுத்தல்

சென்னை, புறநகரில் வெளுத்து வாங்கும் மழை!

சென்னை, புறநகரில் வெளுத்து வாங்கும் மழை!

பிறப்பு, இறப்பு பதிவு திருத்தச் சட்டம் அக்.1-இல் அமல்

பிறப்பு, இறப்பு பதிவு திருத்தச் சட்டம் அக்.1-இல் அமல்

எஸ்எம்சி புதிய உறுப்பினா்கள் தோ்வுக்கான நடைமுறைகள் வெளியீடு

எஸ்எம்சி புதிய உறுப்பினா்கள் தோ்வுக்கான நடைமுறைகள் வெளியீடு

விடியோக்கள்

முதல்வர் பேச்சில் தடுமாற்றம்! நயினார் நாகேந்திரன்! | BJP | TVK

முதல்வர் பேச்சில் தடுமாற்றம்! நயினார் நாகேந்திரன்! | BJP | TVK

”மொதல்ல கேப்டனை அவர் நேரில் பார்த்திருக்காரா?” பிரேமலதா விஜயகாந்த் | DMDK | TVK

”மொதல்ல கேப்டனை அவர் நேரில் பார்த்திருக்காரா?” பிரேமலதா விஜயகாந்த் | DMDK | TVK