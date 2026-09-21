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சென்னை, புறநகரில் வெளுத்து வாங்கும் மழை!

சென்னையில் பல்வேறு பகுதிகளில் மழை பெய்துவருவது பற்றி...

chennai rain

கோப்புப் படம் - IANS

Published On :

சென்னையில் பல்வேறு பகுதிகளில் இன்று (செப். 21) மாலை பலத்த மழை பெய்து வருகிறது.

சென்னை அம்பத்தூர், தாம்பரம், சிந்தாதிரிப்பேட்டை, எழும்பூர், எல்ஐசி, பாரிமுனை, மயிலாப்பூர், எழும்பூர் உள்ளிட்ட சென்னை மற்றும் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் பரவலாக கனமழை பெய்து வருகிறது.

செங்கல்பட்டு, திருவள்ளூர் என அண்டை மாவட்டங்களிலும் கனமழை பெய்து வருகிறது.

சென்னையில் இன்று காலை வழக்கம் போலவே வெய்யில் வாட்டி வதைத்தது. ஆனால், மாலையில் சென்னையில் ஒவ்வொரு பகுதியாக மழை பெய்யத் தொடங்கியது. பலத்த இடியைத் தொடர்ந்து கனமழை பெய்து வருகிறது.

சென்னையில் கடந்த சில நாள்களாவே வெய்யில் வாட்டி வதைத்த நிலையில் இன்று மழை பெய்து வருவது மக்களுக்கு சற்று ஆறுதலை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

அதேநேரத்தில் திடீர் மழையால், அலுவலகத்திலிருந்து வீடு திரும்புவோர் கடும் அவதிக்குள்ளாகியுள்ளனர்.

Summary

Heavy rain in various places in chennai

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