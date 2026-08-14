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தமிழ்நாடு

சென்னையின் பல்வேறு பகுதிகளில் பரவலாக மழை

சென்னையின் பல்வேறு பகுதிகளில் இன்று இரவு பெய்த மழை குறித்து.....

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மழை - கோப்புப்படம்

Updated On :14 ஆகஸ்ட் 2026, 8:39 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

சென்னையின் பல்வேறு பகுதிகளில் இரவு முதலே பரவலாக மழை பெய்து வருகிறது.

சென்னையில் வெள்ளிக்கிழமை காலையில் வெயில் வாட்டி வதைத்த நிலையில் இரவில் கனமழை பெய்தது. சென்னையில் அண்ணா சாலை, கிண்டி, ஈக்காட்டுதாங்கல், வடபழனி, நுங்கம்பாக்கம், அம்பத்தூர் உள்ளிட்ட இடங்களில் மழை பெய்தது.

திடீரென பெய்த மழையால் அலுவலகம் முடிந்து வீடு திரும்பியவர்கள் மிகுந்த சிரமத்திற்குள்ளாகினர். மேலும் மழை காரணமாக பிரதான சாலைகளில் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டது. சென்னை தவிர்த்து தமிழ்நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளிலும் இன்று பரவலாக மழை பெய்தது.

சென்னையைப் பொறுத்தவரையில் இன்று வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். மாலை/இரவு நேரங்களில் நகரின் ஒருசில பகுதிகளில் இடி மின்னலுடன் கூடிய லேசான/ மிதமான மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது.

அதிகபட்ச வெப்பநிலை 37° செல்சியஸை ஒட்டியும், குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 26-27° செல்சியஸை ஒட்டியும் இருக்கக் கூடும் என்று வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.

Summary

Widespread rain is occurring in various parts of Chennai tonight.

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