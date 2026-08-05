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தமிழ்நாடு

சென்னை, புறநகரில் பரவலாக மழை!

சென்னை மற்றும் புறநகர் பகுதிகளில் பரவலாக மழை பெய்து வருகிறது.

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கோப்புப் படம்

Updated On :5 ஆகஸ்ட் 2026, 9:41 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

சென்னை மற்றும் புறநகர் பகுதிகளில் பரவலாக மழை பெய்து வருகிறது.

சென்னையில் நேற்று இரவு கனமழை பெய்த நிலையில் இன்று காலை முதலே வெய்யில் வாட்டி வதைத்து வந்தது. இதனிடையே மாலை முதலே மிதமான காற்று வீசிவந்த நிலையில், இரவில் பரவலாக மழை பெய்து வருகிறது.

சென்னையில் சென்ட்ரல், எழும்பூர், திருமங்கலம், அண்ணாநகர், திருமங்கலம், முகப்பேர், வளசரவாக்கம், போரூர் உள்ளிட்ட இடங்களில் பரவலாக மழை பெய்து வருகிறது.

புறநகர் பகுதிகளான அம்பத்தூர், ஆவடி, மதுரவாயல், வானகரம், பூவிருந்தவல்லி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் மழை பெய்து வருகிறது.

சென்னை உள்ளிட்ட பல மாவட்டங்களில் 40 - 50 கி.மீ. வேகத்தில் பலத்த காற்றும் வீசக்கூடும் என்றும் மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மாவட்டங்களில் சில இடங்களில் கனமழைக்கும் வாய்ப்புள்ளதாகவும் வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்திருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

Summary

Widespread rain in Chennai and its suburbs

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