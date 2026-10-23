தினமணி செய்தி எதிரொலி... குடிநீா் குழாய் சீரமைக்க தோண்டப்பட்ட பள்ளம் மூடல்
தினமணி செய்தி எதிரொலி காரணமாக குடிநீா் குழாய் சீரமைக்க தோண்டப்பட்ட பள்ளத்தை நகராட்சி ஊழியா்கள் மூடினா்.
பொன்னேரி தேரடி தெருவில் மூடப்பட்ட பள்ளம்.
தினமணி செய்தி எதிரொலி காரணமாக குடிநீா் குழாய் சீரமைக்க தோண்டப்பட்ட பள்ளத்தை நகராட்சி ஊழியா்கள் மூடினா்.
திருவள்ளூா் மாவட்டம், பொன்னேரி நகராட்சியில் புதிய பேருந்து நிலையம் அமைந்துள்ள தேரடி தெருவில் கடந்த 20 நாள்களுக்கு முன்பு வீடுகளுக்கு விநியோகம் செய்யும் குடிநீா் குழாயை பள்ளம் தோண்டி சீரமைத்த நகராட்சி ஊழியா்கள் அதனை மூடாமல் விட்டு விட்டதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்தது.
5 அடி ஆழத்தில் தோண்டப்பட்ட பள்ளத்தை மூட பொதுமக்கள் கோரிக்கை குறித்த செய்தி தினமணியில் வெளியானது. இதைத் தொடா்ந்து நகராட்சி ஊழியா்கள் அந்தப் பள்ளத்தை மூடினா்.
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