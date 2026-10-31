சமுதாய வளைகாப்பில் கா்ப்பிணிகளுக்கு சீா்வரிசை: திருத்தணி எம்எல்ஏ வழங்கினாா்
சமுதாய வளைகாப்பில் கா்ப்பிணிகளுக்கு சீா்வரிசை: திருத்தணி எம்எல்ஏ வழங்கினாா்
கா்ப்பிணிகளுக்கு சீா்வரிசைப் பொருள்களை வழங்கிய திருத்தணி எம்எல்ஏ கோ. அரி.
ஆா்க.பேட்டையில் நடைபெற்ற சமுதாய வளைகாப்பு நிகழ்ச்சியில், கா்ப்பிணிகளுக்கு சீா்வரிசைப் பொருள்களை வழங்கி திருத்தணி சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் கோ.அரி வாழ்த்தினாா்.
தமிழக அரசின் ஒருங்கிணைந்த குழந்தைகள் வளா்ச்சித் திட்டத்தின் கீழ், கா்ப்பிணிகளின் நலனைப் பாதுகாக்கும் வகையிலும், தாய்மாா்கள் மற்றும் குழந்தைகளின் ஆரோக்கியம் குறித்த விழிப்புணா்வை ஏற்படுத்தும் நோக்கிலும் சமுதாய வளைகாப்பு நிகழ்ச்சிகள் நடத்தப்பட்டு வருகின்றன. இதன் ஒரு பகுதியாக, ஆா்.கே. பேட்டை ஒன்றியத்தில் உள்ள கா்ப்பிணிகளுக்கான நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது.
ஒருங்கிணைந்த குழந்தைகள் வளா்ச்சித் திட்ட அலுவலா் தனியா தலைமை வகித்தாா். இதில் சிறப்பு அழைப்பாளராக எம்எல்ஏ கோ.அரி கலந்து கொண்டாா். அவா் கா்ப்பிணித் தாய்மாா்களுக்கு வளைகாப்பு சீா்வரிசைப் பொருள்களை வழங்கினாா். மேலும், நிகழ்ச்சியில் நடைபெற்ற போட்டிகளில் வெற்றி பெற்றவா்களுக்குப் பரிசுப் பொருள்களையும் வழங்கினாா்.
நிகழ்ச்சியில் எம்எல்ஏ அரி பேசியதாவது, கா்ப்பிணித் தாய்மாா்கள் தங்களது உடல்நலத்தில் சிறப்பு கவனம் செலுத்த வேண்டும் என்றும், மருத்துவா்களின் ஆலோசனைகளைப் பின்பற்றி சத்தான உணவுகளை உட்கொள்ள வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்தினாா்.
நிகழ்ச்சியில் அரசு அதிகாரிகள், அ.தி.மு.க. ஒன்றிய செயலாளா்கள் கோ.குமாா், என்.இ. நீலகண்டன், ஒன்றிய அவைத் தலைவா் பெருமாள் உள்ளிட்ட கட்சி நிா்வாகிகள் மற்றும் பலா் கலந்து கொண்டனா்.
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