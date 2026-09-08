மின்கம்பி அறுந்து விழுந்ததால் கும்மிடிப்பூண்டி மாா்க்கத்தில் ரயில் சேவை பாதிப்பு
அத்திப்பட்டு புதுநகா் ரயில் நிலையம் அருகே உயரழுத்த மின்கம்பி அறுந்து தண்டவாளத்தில் விழுந்ததால் சென்னை சென்ட்ரல் - கும்மிடிப்பூண்டி மாா்க்கத்தில் சேவை பாதிக்கப்பட்டது.
சென்னை புறநகர் ரயில் சேவை - கோப்புப்படம்
அத்திப்பட்டு புதுநகா் ரயில் நிலையம் அருகே உயரழுத்த மின்கம்பி அறுந்து தண்டவாளத்தில் விழுந்ததால் சென்னை சென்ட்ரல் - கும்மிடிப்பூண்டி மாா்க்கத்தில் சேவை பாதிக்கப்பட்டது.
சென்னை சென்ட்ரல் - கும்மிடிபூண்டி மாா்க்கத்தில் அத்திப்பட்டு புதுநகா் ரயில் நிலையம் அருகே திங்கள்கிழமை இரவு திடீரென காற்றுடன் பலத்த மழை பெய்தது
இதன் காரணமாக உயரழுத்த மின்கம்பி அறுந்து தண்டவாளத்தில் விழுந்தததால் ரயில் சேவை முற்றிலுமாக பாதிக்கப்பட்டது.
இதுகுறித்து தகவல் அறிந்ததும் திருவொற்றியூா், பேசின் பிரிட்ஜ், பொன்னேரி பணிமனைகளில் இருந்து சென்ற ரயில்வே ஊழியா்கள் சீரமைப்பு பணிகளில் ஈடுபட்டனா்.
ரயில் பாதையில் விழுந்த மின் கம்பிகளை முழுவதுமாக அப்புறப்படுத்தும் பணிகளை தொடா்ந்து மேற்கொண்டனா். சுமாா் 2 மணி நேர சீரமைப்பு பணிகளுக்கு பிறகு அதிகாலை முதல் இரு மாா்க்கங்களிலும் ரயில் சேவை சீரானது.
இதன் காரணமாக நள்ளிரவு ஆலப்புழா செல்லும் விரைவு ரயில் சேவை 2 மணி நேரம் காலதாமதம் ஆனது. சென்னை சென்ட்ரலில் இருந்து கும்மிடிப்பூண்டி புறப்பட்ட புகா் ரயில் திருவொற்றியூா் ரயில் நிலையத்திலும், கும்மிடிப்பூண்டியில் இருந்து சென்னை நோக்கி வந்த புகா் ரயில் அத்திப்பட்டு ரயில் நிலையத்தில் நிறுத்தப்பட்டு பின்னா் இயக்கப்பட்டன.
மேலும் இரண்டு புகா் ரயில்கள் பகுதியாக ரத்து செய்யப்பட்டன.
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