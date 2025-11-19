திருப்பதி
அலிபிரி ஹோம டிக்கெட்டுகள் ரத்து
அலிபிரியில் 10 நாள்களுக்கு ஸ்ரீ ஸ்ரீனிவாச திவ்யநுக்கிரக விசேஷ ஹோம டிக்கெட்டுகள் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளதாக தேவஸ்தானம் தெரிவித்துள்ளது.
வைகுண்ட ஏகாதசியை முன்னிட்டு வரும் டிசம்பா் 30ம் தேதி முதல் 2026-ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 8-ஆம் தேதி வரை அலிபிரியில் நடைபெறும் ஸ்ரீ ஸ்ரீனிவாச திவ்யநுக்கிரக விசேஷ ஹோமத்துக்கான டிக்கெட்டுகளை ரத்து செய்ய தேவஸ்தானம் முடிவு செய்துள்ளது.
எனவே, பக்தா்கள் இதைக் கவனத்தில் கொண்டு ஒத்துழைக்குமாறு தேவஸ்தானம் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளது.