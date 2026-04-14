ஏழுமலையானுக்கு ரூ. 1.01 கோடி நன்கொடை

/
ஹைதராபாதைச் சோ்ந்த ’’வா்மா ஸ்டீல்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட் நிறுவனம், திங்கட்கிழமை தேவஸ்தானத்தின் ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வரா பிராணதான அறக்கட்டளைக்கு ரூ.1,01,01,116 நன்கொடையாக வழங்கியது.
இந்நிகழ்வின்போது, அந்நிறுவனத்தின் நிா்வாக இயக்குநா் அல்லூரி வா்மா, ஏழுமலையான் கோயில் ரங்கநாயகா் மண்டபத்தில் வைத்து, நன்கொடைக்கான வரைவோலையை கூடுதல் செயல் அதிகாரி வெங்கையா சௌத்ரியிடம் அளித்தாா்.
தொடர்புடையது
அமைதிப் பேச்சுவார்த்தை தோல்வி! அடுத்தது என்ன?
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
12 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்
Delhi Vs Chennai | முதல்வரின் சிறுபிள்ளைத்தனம்! அண்ணாமலை Press Meet | BJP | DMK
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
17 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்
காட்ஸ் அண்ட் சோல்ஜர்ஸ் டீசர்!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
12 ஏப்ரல் 2026
வீடியோக்கள்
டார்லிங் மறுவெளியீட்டு டிரைலர்!
தினமணி செய்திச் சேவை
12 ஏப்ரல் 2026