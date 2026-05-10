பசு பாதுகாப்பில் அனைவரும் பங்கேற்க வேண்டும்: திருமலை தேவஸ்தான கூடுதல் செயல் அதிகாரி!

திருமலை தேவஸ்தானத்தின் கோசாலைக்கு வழங்கப்பட்ட 1,600 டன் வைக்கோல்.

Updated On :22 நிமிடங்கள் முன்பு

தினமணி செய்திச் சேவை

பசுப் பாதுகாப்பு இயக்கத்தில் அனைவரும் ஒரு பகுதியாக இருக்க வேண்டும் என்று திருமலை திருப்பதி தேவஸ்தானத்தின் கூடுதல் செயல் அதிகாரி சி.எச். வெங்கையா சௌத்ரி கூறினாா்.

திருமலை திருப்பதி தேவஸ்தானத்தின் அறங்காவலா் குழு உறுப்பினா்களான ஜோத்துலா நேரு, நேரு அறக்கட்டளை மற்றும் சீனிவாச சேவா அறக்கட்டளையின் தலைவா் டி. சத்யநாராயணா ஆகியோா் ஞாயிற்றுக்கிழமை 180 லாரிகள் மூலம் திருப்பதி எஸ்.வி. கோசாலைக்கு சுமாா் 1,600 டன் வைக்கோலை நன்கொடையாக வழங்கினா். இதன் மொத்த மதிப்பு ரூ.1.85 கோடி ஆகும்.

நிகழ்ச்சியில் பேசிய கூடுதல் செயல் அதிகாரி சி.எச். வெங்கய்யா சௌத்ரி, ஆந்திர மாநிலம் காக்கிநாடா மாவட்டம் ஜக்கம்பேட்டை பகுதியில் இருந்து வைக்கோல் சேகரிக்கப்பட்டு, போக்குவரத்து செலவுகளையும் தனது சொந்த நிதியையும் ஏற்றுக்கொண்டு, முதல் முறையாக இவ்வளவு பெரிய அளவில் நன்கொடையாக வழங்கப்பட்டது பாராட்டுக்குரியது.

பசுக்களைப் பாதுகாப்பதற்கும், பால் பொருட்களை அதிகரிப்பதற்கும் சேவைத் திட்டங்களை மேற்கொள்வது சமூகத்திற்கு ஒரு இலட்சியம். புராணங்களில் பசுவுக்கு ஒரு சிறப்பு இடம் உண்டு என்றும், பசு சேவை ஒரு நித்திய மதம்.

திருப்பதி எஸ்.வி. கோசாலைக்குக் கிடைத்த வைக்கோல், திருப்பதி, திருமலை, பாலமனேரு மற்றும் பாகரப்பேட்டைக்கு அருகிலுள்ள கமலாய கரிப்பள்ளி கோசாலைகளுக்கு தேவஸ்தானத்தின் கீழ் வழங்கப்படும். தற்போது இந்தக் கோசாலைகளில் மொத்தம் 2,974 பசுக்கள், காளைகள் மற்றும் கன்றுகள் உள்ளன என்று கூறினாா்.

கடந்த ஆண்டு 38 லாரி வைக்கோல் நன்கொடையாக வழங்கப்பட்ட நிலையில், இந்த முறை 180 லாரி வைக்கோல் நன்கொடையாக வழங்குவது மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது என்று அறங்காவலா் குழு உறுப்பினா் ஜோத்துலா நேரு கூறினாா்.

இலவச வைக்கோல் வழங்கியதற்காக ஜக்கம்பேட்டை விவசாயிகள் பாராட்டப்பட்டனா். போக்குவரத்து முதலிய செலவுகளை ஏற்று, நேரு அறக்கட்டளையும் சீனிவாச சேவா அறக்கட்டளையும் எஸ்.வி. கோசாலைக்கு சேவையை வழங்கியதாக அவா்கள் தெரிவித்தனா். இந்நிகழ்ச்சியில், திருமலை திருப்பதி தேவஸ்தான நிா்வாகக் குழு உறுப்பினா் ஜோத்துலா நேரு, எஸ்.வி. கோசாலைக்கு இரண்டு பசுக்களையும் ஒரு கன்றையும் நன்கொடையாக வழங்கினாா்.

திருமலை திருப்பதி தேவஸ்தான அறங்காவலா் குழு உறுப்பினா்கள் பனபாகா லட்சுமி, ஜானகி தேவி, ஜி.பானுபிரகாஷ் ரெட்டி, என்.சதாசிவ ராவ், சாந்தாராம், தா்ஷன், எஸ்வி கோசாலை இயக்குநா் டாக்டா் ஏவிஎன் சிவக்குமாா், ஏவிஎஸ்ஓ ரமேஷ், டாக்டா்கள் புவனா, அனில், மேலாளா்கள் மிருதுளா, கவுரி, உதவி இயக்குநா் பாா்த்தசாரதி உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.

