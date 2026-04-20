அக்ஷய திருதியை: விலை உயர்விலும் தங்கம் வாங்க ஆர்வம் காட்டிய மக்கள்
திருப்பதி

திருமலையில் தவெகவுக்கு வாக்கு சேகரிப்பு

திருமலையில் தவெகவுக்கு வாக்கு அளிக்கும்படி பெண் ஒருவா் விசில் அடித்து வாக்கு சேகரித்த சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

திருமலையில் விசில் ஊதி தவெவுக்கு வாக்கு சேகரித்த பெண்.

Updated On :19 ஏப்ரல் 2026, 10:30 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

தினமணி செய்திச் சேவை

திருமலை ஏழுமலையானை தரிசிக்க வந்த பெண் ஒருவா் ஞாயிற்றுக்கிழமை கோயில் எதிரில் உள்ள நாத நீராஜன மண்டபத்தின் முன் விஜய்யின் புகைப்படத்துடன் கூடிய விசிலை ஊதி வாக்களிக்க வேண்டும் என்று ரீல்ஸ் மூலம் வாக்கு சேகரித்துள்ளாா்.

திருமலையில் இது போன்ற அரசியல் பிரசாரங்கள் உள்ளிட்டவற்றை தேவஸ்தானம் தடை செய்துள்ள நிலையில் அப்பெண்ணின் விடியோ சமூக வலைதங்களில் வைரலாகி வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.

பேய்குளத்தில் தவெக வேட்பாளா் வாக்கு சேகரிப்பு

உடன்குடி ஒன்றியத்தில் பாஜக வேட்பாளா் வாக்கு சேகரிப்பு

நான்குனேரி பகுதிகளில் காங்கிரஸ் வேட்பாளா் வாக்கு சேகரிப்பு

நடைக்காவு, வாவறை ஊராட்சிகளில் காங்கிரஸ் வேட்பாளா் வாக்கு சேகரிப்பு

வீடியோக்கள்

யார் தோற்பது என்ற போட்டியில் வென்ற சிஎஸ்கே! | Chennai Super Kings | Ayush Mhatre |
வீடியோக்கள்

யார் தோற்பது என்ற போட்டியில் வென்ற சிஎஸ்கே! | Chennai Super Kings | Ayush Mhatre |

தினமணி செய்திச் சேவை

9 மணி நேரங்கள் முன்பு
பிரகாஷ்ராஜ் அரசியலில் என்ன செய்துவிட்டார்? குஷ்பு பேட்டி | DMK | BJP
வீடியோக்கள்

பிரகாஷ்ராஜ் அரசியலில் என்ன செய்துவிட்டார்? குஷ்பு பேட்டி | DMK | BJP

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

12 மணி நேரங்கள் முன்பு
பெண்களுக்கு எதிரான எண்ணம்! திமுக, காங்கிரஸை விமர்சித்த அமித் ஷா | BJP
வீடியோக்கள்

பெண்களுக்கு எதிரான எண்ணம்! திமுக, காங்கிரஸை விமர்சித்த அமித் ஷா | BJP

தினமணி செய்திச் சேவை

13 மணி நேரங்கள் முன்பு
"சென்னை சூப்பர் - 6" திமுகவின் அறிவிப்புகள் என்ன? எழிலன் நாகநாதன் விளக்கம்!
வீடியோக்கள்

"சென்னை சூப்பர் - 6" திமுகவின் அறிவிப்புகள் என்ன? எழிலன் நாகநாதன் விளக்கம்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

14 மணி நேரங்கள் முன்பு