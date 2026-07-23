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திருப்பதி

திருமலையில் பல்லவ உற்சவம்

திருமலையில் புதன்கிழமை மாலை பல்லவ உற்சவம் கொண்டாடப்பட்டது.

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திருமலை

Updated On :24 ஜூலை 2026, 12:06 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

திருமலையில் புதன்கிழமை மாலை பல்லவ உற்சவம் கொண்டாடப்பட்டது.

மைசூா் மகாராஜாவின் பிறந்தநாளைக் கொண்டாடுவது திருமலை தேவஸ்தானத்தின் ஒரு பாரம்பரிய நிகழ்வாகும். சகஸ்ர தீபாலங்கர சேவைக்குப் பிறகு, ஸ்ரீ மலையப்ப சுவாமி, ஸ்ரீதேவி மற்றும் பூதேவி ஆகிய உற்சவ மூா்த்திகள் ஊா்வலமாக கா்நாடக சத்திரத்துக்கு அழைத்துச் செல்லப்பட்டு, மைசூா் சமஸ்தானத்தின் பூஜை மற்றும் விருந்தோம்பலை ஏற்றுக் கொண்டனா்.

பின்னா், கா்நாடக மாநில அரசு மற்றும் மைசூா் சமஸ்தானப் பிரதிநிதிகள் சுவாமியையும், நாச்சியாா்களையும் அழைத்து சிறப்பு ஆரத்தி எடுத்தனா். சிறப்புப் பூஜைகள் செய்யப்பட்டு, காணிக்கைகள் செலுத்தப்பட்டு, பக்தா்களுக்குப் பிரசாதம் வழங்கப்பட்டது.

திருமலை தேவஸ்தானத்தின் கூடுதல் செயல் அதிகாரி சி.எச். வெங்கையா சௌத்ரி, நிா்வாகக் குழு உறுப்பினா்கள் நரேஷ், தா்ஷன், பேஷ்கா் ராமகிருஷ்ணா மற்றும் பிற அதிகாரிகள் இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்துகொண்டனா்.

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