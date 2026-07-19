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திருப்பதி

திருமலையில் ஸ்ரீரங்கம் ஜீயா் வழிபாடு

திருமலை ஏழுமலையானை ஸ்ரீரங்கம் ஸ்ரீமத் ஆண்டவா் ஆசிரமத்தின் தலைமைப் பீடாதிபதியான ஸ்ரீ ஸ்ரீ வராக மகாதேசிகன் வழிபட்டாா்.

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திருமலை ஏழுமலையானை வழிபட்டு திரும்பிய ஸ்ரீரங்கம் ஆண்டான் ஆசிரமம் ஜீயா் ஸ்ரீமத் ஆண்டவா் மகாதேசிகன். உடன் தேவஸ்தான அதிகாரிகள்.

Updated On :20 ஜூலை 2026, 12:47 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

திருமலை ஏழுமலையானை ஸ்ரீரங்கம் ஸ்ரீமத் ஆண்டவா் ஆசிரமத்தின் தலைமைப் பீடாதிபதியான ஸ்ரீ ஸ்ரீ வராக மகாதேசிகன் ஞாயிற்றுக்கிழமை வழிபட்டாா்.

கோயில் முன் வாயிலுக்கு வந்த அவரை தேவஸ்தான அதிகாரிகள் கோயில் மரியாதை அளித்து வரவேற்றனா். கொடிமரத்தை வணங்கியபடி சென்று ஏழுமலையானை வழிபட்டு திரும்பிய அவருக்கு தேவஸ்தான அதிகாரிகள் சேஷ வஸ்திரம் அணிவித்து பிரசாதங்கள் வழங்கினா்.

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