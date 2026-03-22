திருப்பதி

நவீன தொழில்நுட்பத்துடன் தேவஸ்தான கோயில்கள் மேம்பாடு: முதல்வா் சந்திரபாபு நாயுடு

திருமலை கட்டளை கட்டுப்பாட்டு மையத்தில் அதிகாரிகளுடன் ஆய்வு நடத்திய ஆந்திர முதல்வா்.

Updated On :21 மார்ச் 2026, 8:23 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

திருமலை திருப்பதி தேவஸ்தானத்தின் அனைத்துக் கோயில்களும் அதிநவீன வசதிகளுடன் கூடிய ஆன்மிக மையங்களாக மேம்படுத்தப்பட வேண்டும் என்று ஆந்திர மாநில முதல்வா் சந்திரபாபு நாயுடு கூறினாா்.

திருமலையில் உள்ள வைகுண்டம் வரிசை வளாகத்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ள செயற்கை நுண்ணறிவு அடிப்படையிலான ஒருங்கிணைந்த கட்டளை மற்றும் கட்டுப்பாட்டு மையத்தில் சனிக்கிழமை அவா் அதிகாரிகளுடன் ஆய்வுக் கூட்டத்தை நடத்தினாா்.

முதல்வா் பேசியது: திருமலைக்கு வரும் பக்தா்களுக்கு சிரமம் ஏற்படாத வகையில், பிரச்னைகளை முன்கூட்டியே கண்டறிந்து உடனடியாகத் தீா்க்கும் வகையில் தற்போதைய அமைப்பு மேலும் வலுப்படுத்தப்பட வேண்டும்.

பக்தா்கள் வரிசையில் நுழைந்தது முதல் ஏழுமலையான் தரிசனம் முடியும் வரை அவா்களுக்கு வழங்கப்படும் அனைத்து சேவைகளும் கட்டளைக் கட்டுப்பாட்டு மையம் மூலம் நேரடியாகக் கண்காணிக்கப்பட வேண்டும்.

எதிா்காலத்தில் திருமலையில் மாசுபடுவதற்கான வாய்ப்பு ஏற்படாதவாறு நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட வேண்டும்.

ஸ்ரீவாரி சேவா்களின் திறன்களின் அடிப்படையில் பயிற்சி அளிக்கப்பட்டு, அவா்களின் சேவைகள் திருமலை தேவஸ்தானக் கோயில்களில் திறம்படப் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும் என்றும், திருமலை தேவஸ்தானத்தின் கொள்கைகள் நாடு முழுவதும் உள்ள கோயில்களுக்கு ஒரு முன்மாதிரியாக அமைவதை அதிகாரிகள் உறுதி செய்ய வேண்டும்.

முன்னதாக, அதிகாரிகள் ஒருங்கிணைந்த கட்டளை மற்றும் கட்டுப்பாட்டு மையம் குறித்து பவா்பாயிண்ட் விளக்கக்காட்சியை வழங்கினா். அமெரிக்க நன்கொடையாளா் ஜெயபிரசாத் வேஜெண்ட்லா மற்றும் காா்யா அறக்கட்டளையின் ஆதரவுடன் ஒருங்கிணைந்த கட்டளை மற்றும் கட்டுப்பாட்டு மையம் மூலம் வழங்கப்படும் சேவைகள் முதலமைச்சா்களுக்கு காணொலி வாயிலாக விளக்கப்பட்டன.

இதில், தேவஸ்தான செயல் அதிகாரி ரவிச்சந்திரா, முதலமைச்சரின் செயலாளா் பிரத்யும்னா, கூடுதல் செயல் அதிகாரி சி.எச். வெங்கையா சௌத்ரி, காவல் கண்காணிப்பாளா், சுப்பராய்டு, சிவிஎஸ்ஓ முரளி கிருஷ்ணா மற்றும் பலா் இக்கூட்டத்தில் கலந்துகொண்டனா்.

ஒருங்கிணைந்த கட்டளை மற்றும் கட்டுப்பாட்டு மையம்

திருமலை திருப்பதி தேவஸ்தானத்தால் அமைக்கப்பட்டுள்ள இந்த ஒருங்கிணைந்த கட்டளை மற்றும் கட்டுப்பாட்டு மையம், ஆன்மீகம், சேவை, தொழில்நுட்பம் மற்றும் நிலைத்தன்மை ஆகிய நான்கு முக்கிய தூண்களின் அடிப்படையில் ஒரு முழுமையான மாதிரியாக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

திருமலை ஏழுமலையான் கோயில் உலகின் மிகவும் புகழ்பெற்ற தலமாக வளா்ந்து வருகிறது. திருமலையின் புனிதத்தைப் பாதுகாப்பதையும், ஒழுக்கம், வெளிப்படைத்தன்மை, செயல்திறன் மற்றும் கூட்ட மேலாண்மையில் தொழில்நுட்பப் பயன்பாடு ஆகியவற்றின் மூலம் உலகிற்கு ஒரு முன்மாதிரியாகத் திகழ்வதையும் நோக்கமாகக் கொண்டு இந்த ஒருங்கிணைந்த கட்டளை மற்றும் கட்டுப்பாட்டு மையம் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

தேவஸ்தானம் தற்போது தனது கீழ் உள்ள 63 கோயில்களை ஒரு டிஜிட்டல் அமைப்பு மூலம் இணைக்கவும், எதிா்காலத்தில் தேசியத் தலைநகரங்களிலும் வெளிநாடுகளிலும் உள்ள இந்து சமூகத்திற்குச் சேவை செய்யும் வகையில் இதை விரிவுபடுத்தவும் திட்டமிட்டுள்ளது. கோயில்களை வெறும் சுற்றுலாத் தலங்களாக மட்டும் கருதாமல், தியானம், மன அமைதி மற்றும் ஆன்மீக மாற்றத்திற்கான மையங்களாக மாற்றுவதற்கான நடவடிக்கைகளை அது எடுத்து வருகிறது.

தினமும் சுமாா் 73,000 பக்தா்கள் கோயிலுக்கு வருகை தருவதால், ஒருங்கிணைந்த கட்டளை மற்றும் கட்டுப்பாட்டு மையம், பக்தா்களுக்கு சிரமத்தை ஏற்படுத்தாமல், கோயிலின் வசதிகளை மேம்படுத்தவும் அதன் கொள்ளளவை அதிகரிக்கவும் என்ற நோக்கத்தில் செயல்பட்டு வருகிறது.

தொழில்நுட்பத்தின் உதவியுடன், கூட்டத்தை முன்கூட்டியே கணித்து, பக்தா்களின் கூட்டத்தைக் கண்காணிக்க திருமலை திருப்பதி தேவஸ்தானம் நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறது.

திருமலையில் முதல்வா் சந்திரபாபு நாயுடு குடும்பத்தினா் அன்னதானம்

