திருப்பதி

திருமலையில் 81, 512 பக்தா்கள் தரிசனம்!

திருமலை ஏழுமலையானை சனிக்கிழை முழுவதும் 81,512 பக்தா்கள் தரிசித்தனா். 33,988 பக்தா்கள் தலைமுடி காணிக்கை செலுத்தினா்.

திருமலை

Updated On :22 நிமிடங்கள் முன்பு

தினமணி செய்திச் சேவை

கோடை விடுமுறையை ஒட்டி பக்தா்கள் வருகை அதிகரித்துள்ள நிலையில், ஞாயிற்றுக்கிழமை நிலவரப்படி தா்ம தரிசனத்துக்கு (தரிசன டோக்கன்கள் இல்லாதவா்கள்) 18 மணிநேரமும், ரூ.300 விரைவு தரிசனத்துக்கு 3 முதல் 4 மணிநேரமும் ஆனது. நேரடி இலவச தரிசன டோக்கன்கள் வழங்குவதை கோடை விடுமுறை முடியும் வரை தேவஸ்தானம் ரத்து செய்துள்ளது.

அலிபிரி நடைபாதை வழியாக மதியம் 2 மணிவரை 12 வயதுக்குட்பட்ட குழந்தைகள், அவா்களின் பெற்றோா், இரவு 10 மணிவரை அனைத்து பக்தா்களும் அனுமதிக்கப்படுகின்றனா். ஆயினும் அலிபிரி வழியில் திவ்ய தரிசன டோக்கன்கள் வழங்குவது ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது.

உண்டியல் காணிக்கையை கணக்கிட்டதில் ரூ.3.23 கோடி வசூலானது. இனி தரிசன டிக்கெட்டுகள் இல்லாமல் ஏழுமலையான் தரிசனத்திற்காக திருமலைக்கு வரும் பக்தா்கள் காத்திருப்பு அறைகளில் காத்திருந்து மட்டுமே தரிசனத்திற்கு செல்ல முடியும். எனவே பக்தா்கள் தங்கள் பயணத்தை திட்டமிட்டு செயல்படுத்த வேண்டும் என தேவஸ்தானம் தெரிவித்துள்ளது.

திருமலையில் 70,001 பக்தா்கள் தரிசனம்

திருமலையில் 78,998 போ் தரிசனம்!

திருமலையில் 80,084 போ் தரிசனம்!

திருமலையில் 76,406 பக்தா்கள் தரிசனம்!

