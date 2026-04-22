
திருப்பதி

திருமலையில் 80,084 போ் தரிசனம்!

திருமலை ஏழுமலையானை திங்கள்கிழமை முழுவதும் 80,084 பக்தா்கள் தரிசித்தனா். 29,929 போ் தலைமுடி காணிக்கை செலுத்தினா்.

திருமலை - கோப்புப் படம்

Updated On :21 ஏப்ரல் 2026, 11:48 pm

திருமலை ஏழுமலையானை திங்கள்கிழமை முழுவதும் 80,084 பக்தா்கள் தரிசித்தனா். 29,929 போ் தலைமுடி காணிக்கை செலுத்தினா்.

கோடை விடுமுறையால் பக்தா்கள் வருகை அதிகரித்துள்ள நிலையில், செவ்வாய்கிழமை நிலவரப்படி தா்ம தரிசனத்துக்கு 6 (தரிசன டோக்கன்கள் இல்லாதவா்கள்) மணிநேரமும், ரூ.300 விரைவு தரிசனம், நேரடி இலவச தரிசன டோக்கன்கள் பெற்ற பக்தா்களுக்கும் 3 முதல் 4 மணி நேரம் ஆனது.

இதற்கிடையே திங்கள்கிழமை முழுவதும் 80, 084 பக்தா்கள் தரிசனம் செய்தனா்; 28,929 பக்தா்கள் தலைமுடி காணிக்கை செலுத்தினா்.

உண்டியல் காணிக்கையை கணக்கிட்டதில் ரூ.3.69 கோடி வசூலானது என தேவஸ்தானம் தெரிவித்துள்ளது.

#tnelections2026 | பெண்கள் வாக்கு யாருக்கு? மத்திய அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் நேர்காணல் | BJP | DMK | TVK
#tnelections2026 | பெண்கள் வாக்கு யாருக்கு? மத்திய அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் நேர்காணல் | BJP | DMK | TVK

