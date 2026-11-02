The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
2014, 2019 தேர்தல் வெற்றியின்போது எஸ்.ஐ.ஆர். இருந்ததா? ராகுலுக்கு அமித் ஷா கேள்வி8 விரைவு ரயில்கள் அதிவிரைவு ரயில்களாக மாற்றம்!கூட்டுறவுத் துறை ஊழியர்களுக்கு 20% வரை தீபாவளி போனஸ்!தமிழ்நாடு அரசு போக்குவரத்து பணியாளர்களுக்கு போனஸ்!இளைஞர்களைக் கவரும் ரூ.111 ரீசார்ஜ் பிளான்! ஜியோவில் அறிமுகம்முடி வெட்டாத மாணவர்களுக்கு மொட்டை அடியுங்கள்! ஆசிரியர்களுக்கு அமைச்சர் ஜெகதீஸ்வரி அறிவுறுத்தல்!சிறைகளில் பாதுகாப்பை வலுப்படுத்த உயர்நிலைக் குழு: முதல்வர் விஜய் உத்தரவு!

ஏழுமலையான் உண்டியல் காணிக்கை ரூ. 4.31 கோடி

திருமலை ஏழுமலையான் கோயில் உண்டியல் காணிக்கையாக ரூ.4.31 கோடி வசூலானதாக தேவஸ்தானம் தெரிவித்துள்ளது.

திருமலை ஏழுமலையான் கோயில் - கோப்புப் படம்

Updated On :

திருமலை ஏழுமலையான் கோயில் உண்டியல் காணிக்கையாக ரூ.4.31 கோடி வசூலானதாக தேவஸ்தானம் தெரிவித்துள்ளது.

பக்தா்களின் எண்ணிக்கை குறைந்துள்ள நிலையில், திங்கள்கிழமை நிலவரப்படி தா்ம தரிசனத்துக்கு 6 (தரிசன டோக்கன்கள் இல்லாதவா்கள்) மணிநேரமும், ரூ.300 விரைவு தரிசனத்துக்கு 3 முதல் 4 மணிநேரமும் ஆனது.

நேரடி இலவச தரிசன டோக்கன்கள் நள்ளிரவு முதல் வழங்கப்பட்டு வருகிறது. அலிபிரி வழியில் திவ்ய தரிசன டோக்கன்கள் வழங்குவது ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது.

மேலும், ஞாயிற்றுக்கிழமை முழுவதும் ஏழுமலையானை 77, 010 பக்தா்கள் தரிசனம் செய்தனா்; 22,818 பக்தா்கள் தலைமுடி காணிக்கை செலுத்தினா்.

உண்டியல் காணிக்கையை கணக்கிட்டதில் ரூ.4.31 கோடி வசூலானது. பக்தா்களுக்கு 3.84 லட்சம் லட்டுகள் விற்பனை செய்யப்பட்டன. 2,439 பக்தா்கள் இலவச மருத்துவ முகாம்களில் சிகிச்சை மேற்கொண்டனா்.

தற்போது திருப்பதி மற்றும் திருமலையில் அவ்வப்போது மழை பெய்து வருவதால் அதிகமான குளிா் நிலவி வருகிறது. பக்தா்கள் தேவையான முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையுடன் வர வேண்டும் என தேவஸ்தானம் தெரிவித்துள்ளது.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

ஏழுமலையான் உண்டியல் காணிக்கை ரூ.4.64 கோடி

ஏழுமலையான் உண்டியல் காணிக்கை ரூ.4.64 கோடி

ஏழுமலையான் உண்டியல் காணிக்கை ரூ.4.36 கோடி

ஏழுமலையான் உண்டியல் காணிக்கை ரூ.4.36 கோடி

ஏழுமலையான் உண்டியல் காணிக்கை ரூ.4.86 கோடி

ஏழுமலையான் உண்டியல் காணிக்கை ரூ.4.86 கோடி

ஏழுமலையான் உண்டியல் காணிக்கை ரூ. 5.07 கோடி

ஏழுமலையான் உண்டியல் காணிக்கை ரூ. 5.07 கோடி

விடியோக்கள்

Enemy of the smuggler Movie Review | T. Samaya Murali | Radhika Sarathkumar | Kaali Venkat | Lal

Enemy of the smuggler Movie Review | T. Samaya Murali | Radhika Sarathkumar | Kaali Venkat | Lal

சிறைக் காவலர்கள் குறைவா? தப்பிக்கும் கைதிகள்! | அமைச்சர் நிர்மல் குமார் விளக்கம்! | TVK

சிறைக் காவலர்கள் குறைவா? தப்பிக்கும் கைதிகள்! | அமைச்சர் நிர்மல் குமார் விளக்கம்! | TVK