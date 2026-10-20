திருமலை: பரிந்துரைக் கடிதங்கள் ஏற்கப்படாது
ஆந்திர மாநிலத்தில் உள்ளாட்சித் தோ்தல் நடைபெற உள்ளதை முன்னிட்டு மாதிரி நடத்தை விதிகள் அமலில் உள்ளதால், திருமலையில் தரிசனம் மற்றும் தங்குமிடத்திற்காக எந்தப் பரிந்துரைக் கடிதங்களும் ஏற்றுக்கொள்ளப்படாது என்று தேவஸ்தானம் தெரிவித்துள்ளது.
திருமலை
ஆந்திர மாநிலத்தில் உள்ளாட்சித் தோ்தல் நடைபெற உள்ளதை முன்னிட்டு மாதிரி நடத்தை விதிகள் அமலில் உள்ளதால், திருமலையில் தரிசனம் மற்றும் தங்குமிடத்திற்காக எந்தப் பரிந்துரைக் கடிதங்களும் ஏற்றுக்கொள்ளப்படாது என்று தேவஸ்தானம் தெரிவித்துள்ளது.
நேரடியாக திருமலைக்கு வரும் புரோட்டோகால் விஐபிகளுக்கு மட்டுமே தரிசனமும் தங்குமிடமும் வழங்கப்படும். மாதிரி நடத்தை விதிகள் (தோ்தல் நடத்தை விதிகள்) அமலில் இருக்கும் வரை இது பொருந்தும்.
எனவே, பக்தா்கள் இதைக் கவனத்தில் கொண்டு ஒத்துழைக்குமாறு திருமலை தேவஸ்தானம் தெரிவித்துள்ளது.
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