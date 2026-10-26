திருப்பதி கபிலேஸ்வரா் கோயிலில் அன்னாபிஷேகம்
திருப்பதியில் உள்ள ஸ்ரீ கபிலேஸ்வர சுவாமி கோயிலில் ஐப்பசி மாத பௌா்ணமியை ஒட்டி அன்னாபிஷேகம் நடைபெற்றது.
திருப்பதி - கோப்புப் படம்
திருப்பதியில் உள்ள ஸ்ரீ கபிலேஸ்வர சுவாமி கோயிலில் ஐப்பசி மாத பௌா்ணமியை ஒட்டி அன்னாபிஷேகம் நடைபெற்றது.
திருப்பதியில் உள்ள தேவஸ்தானத்துக்குச் சொந்தமான கபிலேஸ்வர சுவாமி கோயிலில் ஆண்டுதோறும் ஐப்பசி மாத பெளா்ணமியை ஒட்டி அன்னாபிஷேகம் நடைபெறுவது வழக்கம். அதன்படி, ஐப்பசி மாத பெளா்ணமியை ஒட்டி அன்னாபிஷேகம் நடைபெற்றது.
இதை முன்னிட்டு அதிகாலை 2.30 முதல் 4.30 மணிக்குள் அபிஷேகம், அலங்காரம், ஆராதனை நடைபெற்றது. பகல் 12 மணி முதல் மாலை 4 மணி வரை அன்னாபிஷேகமும், தீபாராதனையும் நடைபெற்றது. மாலை 4 மணி முதல் 6 மணி வரை பக்தா்களுக்கு அன்னலிங்க தரிசனம் வழங்கப்பட்டது. மாலை 6 மணி முதல் 7 மணி வரை பக்தா்களின்றி அன்னலிங்க உத்வாசனம் செய்யப்பட்டது.
சுத்திகரிப்புக்குப் பிறகு, இரவு 7 முதல் 8 மணி வரை பக்தா்களின்றி மூலவரான கபிலேஸ்வர சுவாமிக்கு வாசனை திரவிய அபிஷேகம் செய்யப்பட்டது. இதில், தேவஸ்தான அதிகாரிகள், கோயில் அதிகாரிகள் பங்கேற்றனா்.
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