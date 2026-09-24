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ஏழுமலையான் பிரம்மோற்சவம்: தீா்த்தவாரியுடன் நிறைவு

திருமலையில், ஏழுமலையான் பிரம்மோற்சவத்தின் நிறைவாக புதன்கிழமை சக்கரத்தாழ்வாருக்கு திருக்குளத்தில் தீா்த்தவாரி நடைபெற்றது.

திருமலை ஏழுமலையான்

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திருமலையில், ஏழுமலையான் பிரம்மோற்சவத்தின் நிறைவாக புதன்கிழமை சக்கரத்தாழ்வாருக்கு திருக்குளத்தில் தீா்த்தவாரி நடைபெற்றது.

திருமலையில் கடந்த 8 நாள்களாக ஏழுமலை யானுக்கு வருடாந்திர பிரம்மோற்சவம் விமரிசையாக நடைபெற்றது. அதன் நிறைவு நாளான புதன்கிழமை காலை தீா்த்தவாரி நடைபெற்றது.

தீா்த்தவாரியின் போது மலையப்பஸ்வாமி ஸ்ரீதேவி பூதேவி மற்றும் சக்கரத்தாழ்வாருக்கு திருக்குளக்கரையில் ஸ்நபன திருமஞ்சனம் நடை பெற்றது.

ஸ்ரீதேவி பூதேவி சமேத மலையப்பஸ்வாமி மற்றும் சக்கரத்தாழ்வாரை தி ருக்குளக்கரையில் உள்ள வராகஸ்வாமி கோயில் மண்டபத்தில் எழுந்தருள செய்து அவா்களுக்கு பால், தயிா், தேன், இளநீா், மஞ்சள், சந்தனம், சிவப்பு சந்தனம் மற்றும் மூலி கை கலந்த வெந்நீரால் திருமஞ்சனம் நடத்தப்பட்டது. அபிஷேக பொருள்களை ஜீயா்கள் தங்கள்

கைகளால் எடுத்துத்தர அா்ச்சகா்கள் உற்சவமூா்த்திகளுக்கு திருமஞ்சனம் செய்வித்தனா். ஒவ்வொரு அபிஷேகத்தின் போதும் பல்வேறு உலா் பழங்கள் மற்றும் வெளிநாட்டு மலா்களால் தயாரிக்கப்பட்ட மாலைகள் மற்றும் கீரிடங்கள் உள்ளிட்டவை உற்சவமூா்த்திகளுக்கு அணிவிக்கப்பட்டது.

பின்னா் சக்கரத்தாழ்வாருக்கு திருக்குளத்தில் அா்ச்சகா்கள் தீா்த்தவாரி நடத்தினா். அப்போது லட்சகணக்கான பக்தா்கள் திருக்குளத்தில் புனித நீராடினா். இதில் தேவஸ்தான அதிகாரிகள் அனைவரும் கலந்து கொண்டனா்.

பிரம்மோற்சவம் முடிவடைந்ததை முன்னிட்டு புதன்கிழமை உற்சவமூா்த்திகள் தங்க பல்லக்கில் மாடவீதியில் வலம் வந்தனா். பின்னா் கோயிலுக்குள் அழைத்து செல்லப்பட்ட அவா்கள் முன்னிலையில் பிரம்மோற்சவ தொடக்கத்தில் கொடிமரத்தில் ஏற்றப்பட்ட கருடக்கொடி இறக்கப்பட்டது. இதில் தேவஸ்தான அதிகாரிகள் கலந்து கொண்டனா்.

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