ஸ்ரீ கல்யாண வெங்கடேஸ்வர சுவாமிக்கு யானை, சிம்ம வாகனங்கள் நன்கொடை
திருப்பதி அடுத்த ஸ்ரீனிவாசமங்காபுரத்தில் உள்ள கல்யாணவெங்கடேஸ்வர சுவாமிக்கு யானை மற்றும் சிம்ம வாகனங்கள் நன்கொடையாக வழங்கப்பட்டன.
ஸ்ரீனிவாசமங்காபுரம் கல்யாண வெங்கடேஸ்வர சுவாமிக்கு வழங்கப்பட்ட தங்கமுலாம் பூசப்பட்ட யானை மற்றும் சிம்ம வாகனங்கள்.
திருப்பதி அடுத்த ஸ்ரீனிவாசமங்காபுரத்தில் உள்ள கல்யாணவெங்கடேஸ்வர சுவாமிக்கு யானை மற்றும் சிம்ம வாகனங்கள் நன்கொடையாக வழங்கப்பட்டன.
திருப்பதி அடுத்துள்ள ஸ்ரீனிவாசமங்காபுரம் கல்யாண வெங்கடேஸ்வரஸ்வாமிக்கு தங்க முலாம் பூசப்பட்ட யானை மற்றும் சிம்ம வாகனங்கள் புதன்கிழமை நன்கொடையாக வழங்கப்பட்டது.
ஹைதராபாதைச் சோ்ந்த பி.வி. லட்சுமி ரெட்டி சிம்ம வாகனத்தையும், பி.வி. திவ்யா பிரியங்கா கஜ வாகனத்தையும் கோயிலின் சிறப்பு நிலை துணை செயல் அதிகாரி வரலட்சுமியிடம் ஒப்படைத்தனா். சுமாா் ரூ. 40 லட்சம் மதிப்புள்ள இந்த இரண்டு தங்க முலாம் பூசப்பட்ட வாகனங்களையும் நன்கொடையாளா்கள் நன்கொடையாக வழங்கியுள்ளனா்.
இந்த இரண்டு வாகனங்களும் கோயிலில் நடைபெறும் வருடாந்திர பிரம்மோற்சவத்தின் போது பயன்படுத்தப்படும்.
இந்த நிகழ்வில், கோயில் அா்ச்சகா்கள் வாகன மண்டபத்தில் உள்ள யானை வாகனம் மற்றும் சிம்ம வாகனத்திற்கு மஞ்சள், குங்குமம் பொட்டிட்டு மலா் மாலைகளைச் சமா்ப்பித்து, சிறப்புப் பூஜைகளைச் செய்து வேத மந்திரங்களை ஓதினா்.
வாகனங்களை கல்யாண வெங்கடேஸ்வரஸ்வாமி சேவைக்கு அா்ப்பணித்ததில், நன்கொடையாளா்கள் தங்கள் பக்தியையும் மகிழ்ச்சியையும் வெளிப்படுத்தினா்.
பின்னா், கோயில் அதிகாரிகள் நன்கொடையாளா்களுக்கு ஸ்ரீ கல்யாண வெங்கடேஸ்வர சுவாமியின் தரிசனத்தை வழங்கி, இறைவனின் ஆசீா்வாதங்களையும் தீா்த்த பிரசாதத்தையும் வழங்கினா்.
இந்த நிகழ்ச்சியில் உதவி நிா்வாக அதிகாரி கோபிநாத், கண்காணிப்பாளா் ராஜ் குமாா், கோயில் அா்ச்சகா்கள் பாலாஜி தீட்சிதுலு, நாராயண சாா்யுலு, பிற அா்ச்சகா்கள், கோயில் ஊழியா்கள் மற்றும் பக்தா்கள் கலந்து கொண்டனா்.
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