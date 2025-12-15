கீழ்பென்னாத்தூரில் கருணாநிதி சிலை திறப்பு: முதல்வா் திறந்துவைத்தாா்
ஆரணி: திருவண்ணாமலை மாவட்டம், கீழ்பென்னாத்தூரில் முன்னாள் முதல்வா் கருணாநிதியின் சிலையை முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் ஞாயிற்றுக்கிழமை இரவு திறந்துவைத்தாா்.
திருவண்ணாமலையில் நடைபெற்ற திமுக வடக்கு மண்டல இளைஞரணி மாநாட்டில் கலந்து கொண்ட முதல்வா் ஸ்டாலின், தொடா்ந்து கீழ்பென்னாத்தூரில் புதிதாக நிறுவப்பட்ட முன்னாள் முதல்வா் கருணாநிதியின் உருவச் சிலையை திறந்துவைத்தாா்.
இதைத்தொடா்ந்து திமுக கொடி ஏற்றி வைத்தாா்.
நிகழ்ச்சியில் இளைஞரணிச் செயலரும், துணை முதல்வருமான உதயநிதி ஸ்டாலின், திருவண்ணாமலை தெற்கு மாவட்டச் செயலரும், பொதுப்பணித் துறை அமைச்சருமான எ.வ. வேலு, சட்டப்பேரவை துணைத் தலைவா் கு.பிச்சாண்டி, மாநில மருத்துவா் அணி துணைத் தலைவா் எ.வ.வே.கம்பன், சி.என்.அண்ணாதுரை எம்.பி., மாநில பொறியாளா் அணிச் செயலா் எஸ்.கே.பி.கருணா, தலைமை செயற்குழு உறுப்பினா் இரா.ஸ்ரீதரன், அரசு ஒப்பந்ததாரா் அருணை துரை வெங்கட் உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.