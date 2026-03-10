கோவையில் புதிதாக நிறுவப்பட்டுள்ள அறிவியலாளா் ஜி.டி.நாயுடு சிலையை முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் காணொலி மூலம் செவ்வாய்க்கிழமை திறந்து வைத்தாா்.
அறிவியல் மேதைகளில் ஒருவரும், அரிய கண்டுபிடிப்புகளை உருவாக்கிய கல்வியாளருமான ஜி.டி. நாயுடுக்கு கோவையில் உருவச் சிலை நிறுவப்படும் என்று சட்டப்பேரவையில் அறிவிக்கப்பட்டது.
அதன்படி, கோவை, அவிநாசி பிரதான சாலையில் உள்ள வஉசி பூங்காவில் ரூ.50 லட்சத்தில் ஜி.டி.நாயுடு சிலை நிறுவப்பட்டது. அதனை முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் காணொலி மூலம் தலைமைச் செயலகத்திலிருந்து திறந்துவைத்தாா்.
இந்நிகழ்வில், துணை முதல்வா் உதயநிதி ஸ்டாலின், பொதுப் பணித் துறை அமைச்சா் எ.வ.வேலு, தமிழ் வளா்ச்சி மற்றும் செய்தித் துறை அமைச்சா் மு.பெ.சாமிநாதன், தலைமைச் செயலா் நா. முருகானந்தம், தமிழ் வளா்ச்சி மற்றும் செய்தித் துறைச் செயலா் வே.ராஜாராமன், செய்தி மக்கள் தொடா்புத் துறை இயக்குநா் இரா.வைத்திநாதன் ஆகியோா் பங்கேற்றனா்.
கோவையிலிருந்து காணொலி மூலம் கோவை மேயா் ரங்கநாயகி ராமச்சந்திரன், துணை மேயா் வெற்றிச்செல்வன், மாநகராட்சி ஆணையா் சிவகுரு பிரபாகரன், மாநகர காவல் ஆணையா் கண்ணன், ஜி.டி. நாயுடு மகன் ஜி.டி. கோபால், அவரது மனைவி சந்திரா, குமரகுரு கல்வி நிறுவனங்களின் தலைவா் பி.கே. கிருஷ்ணராஜ் வானவராயா் உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.
டிரெண்டிங்
கோவையில் ஜி.டி. நாயுடு சிலை! காணொலி வாயிலாக திறந்துவைத்த முதல்வர் M.K. Stalin
கோவையில் இன்று ஜி.டி.நாயுடு சிலை திறப்பு: காணொலி மூலம் முதல்வா் திறந்துவைக்கிறாா்
ரூ.225.64 கோடியில் கொள்ளிடம் கூட்டுக் குடிநீா்த் திட்டம்: முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் தொடங்கிவைத்தாா்
திருச்செந்தூா் சுப்பிரமணியசுவாமி கோயிலில் ரூ. 68.47 கோடி செலவில் பெருந்திட்ட வளாகம்!
வீடியோக்கள்
இளம் வயதில் அரசியலுக்கு வந்தது ஏன்?: மனம் திறந்த மைதிலி தாக்குர் | Maithili Thakur |
தினமணி வீடியோ செய்தி...
சென்னை வந்தடைந்த அஜித்குமார்!
தினமணி வீடியோ செய்தி...
துரு துரு பாடல்!
தினமணி வீடியோ செய்தி...
நம் வீட்டு கிச்சன் கதவுகளைத் தட்டத் தொடங்கிய ஈரான் போர்! | Explainer | LPG Crisis | Dinamani
தினமணி வீடியோ செய்தி...